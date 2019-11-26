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Марзалюк: «Я имел опыт общения с БДИПЧ ОБСЕ на прошлых выборах. Неприятно впечатлил, мне устроили форменный допрос»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я объяснил популярно, что по-другому я встречаться не буду, потому что у меня просто нет времени. Это первое. Второй момент очень важный: я бы хотел ко всем, коллеги, вам обратиться, вы помните – с начала регистрации постоянно муссировался тезис о массовых фальсификациях, о массовых вбросах, о том, что всё уже предрешено заранее, всё расписано и о том, что якобы эти массовые вбросы имели место в реальности. На самом деле, насколько мы знаем, ни одно факта подтверждающего на сегодняшний день нет.
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Марзалюк: «Я имел опыт общения с БДИПЧ ОБСЕ на прошлых выборах. Неприятно впечатлил, мне устроили форменный допрос»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Я имел опыт общения с БДИПЧ ОБСЕ на прошлых выборах. Меня он...
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