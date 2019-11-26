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«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП

27.11.2019 22:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП.

О состоянии здоровья девушки режиссер рассказал в интервью Владимиру Познеру. Этот личный вопрос он задал в самом конце беседы. 

Андрей Кончаловский:
У Виктора Франкла главная философия: это иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима.  

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП
Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky

Родители практически не комментируют информацию о дочери. ДТП случилось в 2013 году во Франции. Семья попала в аварию, девочка, которой в тот момент было 14 лет, не была пристегнута ремнем безопасности. Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму. Девочка находилась в коме продолжительное время, затем последовала реабилитация. Ее ход и состояние здоровья Марии ни Юлия Высоцкая, ни Андрей Кончаловский не комментируют.  

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП
Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky

У пары есть 16-летний сын Петр.   

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде (читать далее).  

Люди в материале: Андрей Кончаловский, Мария Кончаловская, Юлия Высоцкая
 
 
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Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП. О состоянии здоровья девушки режиссер рассказал в...
 
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