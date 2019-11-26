|
«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП
Источник материала: СТВ
Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП.
О состоянии здоровья девушки режиссер
Андрей Кончаловский:
Родители практически не комментируют информацию о дочери. ДТП случилось в 2013 году во Франции. Семья попала в аварию, девочка, которой в тот момент было 14 лет, не была пристегнута ремнем безопасности. Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму. Девочка находилась в коме продолжительное время, затем последовала реабилитация. Ее ход и состояние здоровья Марии ни Юлия Высоцкая, ни Андрей Кончаловский не комментируют.
У пары есть 16-летний сын Петр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП
Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП. О состоянии здоровья девушки режиссер рассказал в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)