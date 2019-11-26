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Гайдукевич высказался об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Они живут стереотипами середины 90-ых-начала 2000-ых годов»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это первое. И второе, самое главное, всё-таки, то, что, мне понравилось, сказал Президент: «Мы, в первую очередь, проводим выборы для себя, для своих людей, для своего народа». Народ выбрал, выбор сделан. Народ проголосовал, а теперь этот выбор надо уважать.
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Гайдукевич высказался об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Они живут стереотипами середины 90-ых-начала 2000-ых годов»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
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