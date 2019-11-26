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Гайдукевич высказался об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Они живут стереотипами середины 90-ых-начала 2000-ых годов»

27.11.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Наблюдатели разные, на самом деле. Я очень тесно общался с миссией ОБСЕ, например. Ко мне они приезжали практически каждую неделю: и всем составом практически, и 20 человек, и 5, и 10. И вот что я скажу: на самом деле, они достаточно конструктивно работали. Но вопрос в том, что заключение, которое мы потом увидели – я думаю тоже, оно было подготовлено заранее. Они живут стереотипами середины 90-ых-начала 2000-ых годов.

Но тут я хочу заметить один вопрос: посмотрите, как поднялась волна со стороны определённых политических сил радикальных: «Всё! Сейчас отношения с Европейским союзом ухудшатся! Это повлияет». А я, на самом деле, общаясь с европейскими коллегами, вижу обратное. Что, на самом деле, желание развивать отношения с Беларусью, желание укреплять эти отношения – оно, наоборот, есть. И это заключение никак не повлияет.

Это первое. И второе, самое главное, всё-таки, то, что, мне понравилось, сказал Президент: «Мы, в первую очередь, проводим выборы для себя, для своих людей, для своего народа». Народ выбрал, выбор сделан. Народ проголосовал, а теперь этот выбор надо уважать.

Гайдукевич высказался об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Они живут стереотипами середины 90-ых-начала 2000-ых годов»


 
Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
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