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Давыдько: «Вопрос весь этот был на оси Россия – Европа. Кто больше заинтересован в чём в Беларуси, и какой она должна быть»

27.11.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Помните, как тиражировали, мусолили и муссировали брестскую ситуацию, и эту девочку делали крайней?

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нет, опять же, по законодательству, любой наблюдатель – он должен понимать свою миссию. В чём она заключается, что он может, что он должен и чего он не должен. Он не имеет права хватать человека за руки. Он должен наблюдать. Он называется «на-блю-да-тель». Наблюдаешь – фиксируй, потом докладывай.  Вот и всё. В данном случае, и Лидия Михайловна Ермошина про это говорила, что было очень много нарушений в поведении именно наблюдателей. Они хотели этого, был заказ определённый. Более того, большинство людей считали заранее, что выборы не признают. То есть это было готово.

И вопрос весь этот был на оси Россия – Европа. Кто больше заинтересован в чём в Беларуси, и какой она должна быть по западному представлению или по восточному представлению. Мы вынуждены быть вот этим участком земли, на котором сходятся интересы наших соседей.

Давыдько: «Вопрос весь этот был на оси Россия – Европа. Кто больше заинтересован в чём в Беларуси, и какой она должна быть»

Люди в материале: Геннадий Давыдько
 
 
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Помните, как тиражировали, мусолили и муссировали...
 
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