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Давыдько: «Вопрос весь этот был на оси Россия – Европа. Кто больше заинтересован в чём в Беларуси, и какой она должна быть»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Давыдько: «Вопрос весь этот был на оси Россия – Европа. Кто больше заинтересован в чём в Беларуси, и какой она должна быть»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Помните, как тиражировали, мусолили и муссировали...
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