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«Барселона» уверенно обыграла в Лиге чемпионов «Боруссию», «Зенит» победил «Лион»

27.11.2019 22:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Партнер проект

Испанская «Барселона» гарантировала себе первое место в группе Лиги чемпионов, уверенно обыграв дома «Боруссию» из Дортмунда — 3:1.

Партнер проект

Испанская «Барселона» гарантировала себе первое место в группе Лиги чемпионов, уверенно обыграв дома «Боруссию» из Дортмунда — 3:1.

«Барселона» имела ощутимое преимущество на протяжении большей части игры. После первого тайма каталонцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Месси и Суареса, а во втором Гризманн окончательно снял вопросы о победителе матча — 3:0.

«Боруссия» сподобилась лишь на гол престижа, автором которого стал Санчо, — 3:1.












В другом матче группы «Интер» обыграл в гостях «Славию» (3:1) и поднялся на второе место в таблице.

Положение после пяти туров: 1. «Барселона» — 11, 2. «Интер» — 7, 3. «Боруссия» — 7, 4. «Славия» — 2.

Питерский «Зенит» серьезно улучшил свои шансы на выход в плей-офф, победив дома «Лион» (2:0). «Бенфика» выигрывала в гостях у «РБ Лейпцига» 2:0, но упустила победу на шестой добавленной минуте — 2:2.

1. «РБ Лейпциг» — 10, 2. «Зенит» — 7, 3. «Лион» — 7, 4. «Бенфика» — 4.

В группе «Н» «Аякс» обыграл в гостях «Лилль» — 2:0, а «Валенсия» и «Челси» победителя не выявили — 2:2.

1. «Аякс» — 10, 2. «Валенсия» — 8, 3. «Челси» — 8, 4. «Лилль» — 1.

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Шансы на выход из группы имеет еще «Ред Булл» из Зальцбурга, разгромивший в гостях «Генк» — 4:1. «Красные быки» еще имеют шансы выйти из группы. Для этого нужно побеждать дома «Ливерпуль».

1. «Ливерпуль» — 10, 2. «Наполи» — 9, 3. «Ред Булл» — 7, 4. «Генк» — 1.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча в Барселоне.

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Испанская «Барселона» гарантировала себе первое место в группе Лиги чемпионов, уверенно обыграв дома «Боруссию» из Дортмунда - 3:1.
 
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