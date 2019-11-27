Звонки подорожают, ставки по кредитам снизятся. Что изменится с 1 декабря?

Источник материала: Вороновская газета

В воскресенье встречаем зиму. Прогноз погоды обещает снижение температуры до первых отметок «минус». А какие еще изменения ждать с первого декабря?

Границы области станут другими







С 1 декабря со вступлением в силу Указа Президента № 104 Брестскую, Гродненскую и Минскую области ожидают изменения в административно-территориальном устройстве. Будут установлены новые границы их районов и города Жодино. Все изменения централизованно внесут в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и Реестр адресов Республики Беларусь. Пошлину за выдачу документа, удостоверяющего право на земельный участок, взимать не будут. Кроме того, не придется оплачивать внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохранятся до прекращения срока аренды.

Звонки в сети А1 подорожают







Оператор мобильной связи А1 со следующего месяца повышает стоимость большей части тарифов, появившихся в 2019 году. Подорожание по отдельным тарифным планам произойдет, в том числе за счет расширения пакета услуг, включенных в абонентскую плату. Будет увеличен объем интернет-трафика, количество SMS, добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг. Но и стоить это теперь будет дороже.

Ставки по кредитам и депозитам снизятся







Национальный банк опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР) на декабрь 2019 года. В результате со следующего месяца ставки по кредитам и большинству депозитов снизятся, а ставки по безотзывным вкладам, которые открываются на срок от 6 до 12 месяцев, станут выгоднее и привлекательнее.

ГАИ начнет штрафовать за летнюю резину







Автомобилистам пришла пора «переобуть» автомобиль на зиму. С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за летнюю резину . До 1 марта на легковых и грузовых автомобилях должны быть установлены зимние шины с соответствующей маркировкой и высотой рисунка протектора не менее 4 мм. В противном случае водителей ждет предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Платных дорог станет больше







Сеть платных дорог с 1 декабря в стране будет расширена. Их протяженность увеличится за счет присоединения нового участка. Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) – от 134 до 196 километра. Итоговая протяженность сети платных дорог в Беларуси после этого составит 1787 километров.

Сигареты вырастут в цене

В среднем цены на сигареты вырастут на 1-10 копеек. Подорожают на 5 копеек некоторые марки сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» — Pall Mall, Rothmans, Kent. На 10 копеек дороже будут стоить сигареты Vogue. Цены вырастут на «Корону» и «Форт», LD, Monte Carlo, Camel и Winston, L&M (Motion и Compact).