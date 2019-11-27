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Звонки подорожают, ставки по кредитам снизятся. Что изменится с 1 декабря?
27.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В воскресенье встречаем зиму. Прогноз погоды обещает снижение температуры до первых отметок «минус». А какие еще изменения ждать с первого декабря?
Границы области станут другими
С 1 декабря со вступлением в силу Указа Президента № 104 Брестскую,
Звонки в сети А1 подорожают
Оператор мобильной связи А1 со следующего месяца повышает стоимость большей части тарифов, появившихся в 2019 году. Подорожание по отдельным тарифным планам произойдет, в том числе за счет расширения пакета услуг, включенных в абонентскую плату. Будет увеличен объем интернет-трафика, количество SMS, добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг. Но и стоить это теперь будет дороже.
Ставки по кредитам и депозитам снизятся
Национальный банк опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР) на декабрь 2019 года. В результате со следующего месяца ставки по кредитам и большинству депозитов снизятся, а ставки по безотзывным вкладам, которые открываются на срок от 6 до 12 месяцев, станут выгоднее и привлекательнее.
ГАИ начнет штрафовать за летнюю резину
Автомобилистам пришла пора «переобуть» автомобиль на зиму. С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за
Платных дорог станет больше
Сеть
Сигареты вырастут в цене
В среднем цены на сигареты вырастут на 1-10 копеек. Подорожают на 5 копеек некоторые марки сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» — Pall Mall, Rothmans, Kent. На 10 копеек дороже будут стоить сигареты Vogue. Цены вырастут на «Корону» и «Форт», LD, Monte Carlo, Camel и Winston, L&M (Motion и Compact).
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В воскресенье встречаем зиму. Прогноз погоды обещает снижение температуры до первых отметок «минус». А какие еще изменения ждать с первого декабря? Границы...
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