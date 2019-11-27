Гололедица и мокрый снег ожидаются завтра в Беларуси

Из-за гололедицы синоптики объявили желтый уровень опасности.

28 ноября ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед, местами гололедица.

Температура минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+9°С, в западных районах +7..+9°С.

29 ноября снова пройдут кратковременные дожди, на востоке мокрый снег, ожидается слабый гололед. Минимальная температура ожидается ночью -2..+6°С, максимальная - днем +2..+9°С.