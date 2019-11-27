Хорошая новость: дела посмотрят, возможно и условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден первый раз за наркотики

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации президента Беларуси: "Исходя из принципа справедливости, президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу".





Если все это будет позволять применить данный подход, то под ответственность родителей/родных-близких (тех, кто поручается за него) нормы могут быть пересмотрены. Новость об этом уже обсуждают матери детей, осужденных за наркотики. Понятно: у каждой - своя история и ребенок лучший, не достойный заключения. Но совершено преступление, наказание неизбежно, суд вынес приговор. Но теперь есть надежда на возвращение сыновей, вставших на путь исправления, в семью.









фото из открытого доступа





Тесная связка в профилактике наркомании Минздава и Министерства образования, работа интернет-разведки. Эти направления тоже будут усилены наравне с антинаркотической пропагандой в СМИ. И сегодня в МВД подписали информационную стратегию по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Беларуси на 2020-2025 годы.





По оценкам ООН, наркотики употребляет каждый двадцатый человек на планете





Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Но нужно не просто удержать эту планку, но и снизить печальную статистику.



