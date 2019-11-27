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Хорошая новость: дела посмотрят, возможно и условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден первый раз за наркотики
Источник материала: Партизан
Как поясняют в Администрации президента, будет учтено все: обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение,
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации президента Беларуси: "Исходя из принципа справедливости, президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу".
Если все это будет позволять применить данный подход, то под ответственность родителей/родных-близких (тех, кто поручается за него) нормы могут быть пересмотрены. Новость об этом уже обсуждают матери детей, осужденных за наркотики. Понятно: у каждой - своя история и ребенок лучший, не достойный заключения. Но совершено преступление, наказание неизбежно, суд вынес приговор. Но теперь есть надежда на возвращение сыновей, вставших на путь исправления, в семью.
фото из открытого доступа
Тесная связка в профилактике наркомании Минздава и Министерства образования, работа интернет-разведки. Эти направления тоже будут усилены наравне с антинаркотической пропагандой в СМИ. И сегодня в МВД подписали информационную стратегию по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Беларуси на 2020-2025 годы.
По оценкам ООН, наркотики употребляет каждый двадцатый человек на планете
Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Но нужно не просто удержать эту планку, но и снизить печальную статистику.
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Хорошая новость: дела посмотрят, возможно и условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден первый раз за наркотики
Как поясняют в Администрации президента, будет учтено все: обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение, пишет сайт телеканала "Беларусь-1".
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