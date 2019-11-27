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Бизнес Виктории Бекхэм приносит убытки уже 11 лет подряд. Дела у Дэвида тоже идут неважно

28.11.2019 00:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модный бренд Виктории Бекхэм вновь отчитался об убытках: в 2018 году ее бизнес потерял 12,3 млн фунтов ($ 15,6 млн) несмотря на то, что одежда и аксессуары этого бренда продаются по всему миру более чем в 400 магазинах.


Фото: Reuters

Убытки бизнес бывшей звезды Spice Girls приносит уже одиннадцатый год подряд — с самого момента основания компании в 2008 году.

Сама Виктория Бекхэм говорит, что занимается этим проектом не из тщеславия: она хочет превратить его в прибыльное дело.

«Я хочу, чтобы бренд существовал через 10, 20, 30, 40 лет, и мне придется выйти в ноль и потом — в прибыль, — сказала она в интервью Financial Times в марте этого года. — Мы на верном пути, но это не произойдет за один день».

Для повышения продаж компания пробовала разные способы: запускала собственную косметику, вступала в партнерство с Reebok и объявляла о снижении цен. Но итоги 2018 года все равно были неутешительными.

Убытки в прошлом году потерпела не только Виктория Бекхэм, но и ее муж Дэвид.

Общая выручка их бизнеса, который управляется холдинговой компанией Beckham Brand Holdings, сократилась в 2018 году на 18% до 45,8 млн фунтов.

Отчасти в этом виноват очередной неудачный год модного бренда Виктории, а отчасти — компании Seven Global, которая управляет активами Дэвида Бекхэма.

 
 
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Для повышения продаж компания пробовала разные способы: запускала собственную косметику, вступала в партнерство с Reebok и объявляла о снижении цен. Но итоги 2018 года...
 
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