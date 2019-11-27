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День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!
28.11.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Времена такие - работать приходится много! С утра совещание, днем работа с поставщиками, вечером - переговоры с партнерами. А кто-то - на двух работах. А у кого-то график неудобный. Для всех, кому не хватает времени на собственные дела и интересы, есть хорошая новость - в «Дана Холдингз» в пятницу, 29 ноября, стартует специальная акция - день и ночь продаж!
29 ноября в офисе в «Дана Холдингз» начнется день и ночь продаж
В день и ночь продаж застройщиком будут предоставлены специальные условия на покупку квартир. Но с наступлением вечера акция не закончится - она продолжится и ночью. И это лучшее время приобрести квартиру или коммерческую недвижимость!
Цены? В день и ночь продаж – только самые лучшие! Приходите – увидите.
Выбор? В день и ночь продаж – самый большой! Квартиры и помещения коммерческого использования в столице на любой вкус. На самых верхних этажах под облаками или на первом - с собственной террасой? Выбор только за вами!
Помещения коммерческого использования – на любой вкус
Консультация? Самая компетентная! В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям не только определиться с квартирой, но и подобрать вариант финансирования покупки. Ведь возможностей много!
В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор
Тем, кто хотел определиться с покупкой квартиры в этом году стоит поторопиться! И уж точно не пропустить единственные в году день и ночь продаж по самым выгодным ценам!
Уделите время мечтам - решите квартирный вопрос для себя и своих любимых!
Адрес отдела продаж: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Кофе тем, кого вдруг одолеет сон, гарантирован!
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