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День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

28.11.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

Времена такие - работать приходится много! С утра совещание, днем работа с поставщиками, вечером - переговоры с партнерами. А кто-то - на двух работах. А у кого-то график неудобный. Для всех, кому не хватает времени на собственные дела и интересы, есть хорошая новость - в «Дана Холдингз» в пятницу, 29 ноября, стартует специальная акция - день и ночь продаж!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

29 ноября в офисе в «Дана Холдингз» начнется день и ночь продаж

В день и ночь продаж застройщиком будут предоставлены специальные условия на покупку квартир. Но с наступлением вечера акция не закончится - она продолжится и ночью. И это лучшее время приобрести квартиру или коммерческую недвижимость!

Цены? В день и ночь продаж – только самые лучшие! Приходите – увидите.

Выбор? В день и ночь продаж – самый большой! Квартиры и помещения коммерческого использования в столице на любой вкус. На самых верхних этажах под облаками или на первом - с собственной террасой? Выбор только за вами!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

Помещения коммерческого использования – на любой вкус

Консультация? Самая компетентная! В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям не только определиться с квартирой, но и подобрать вариант финансирования покупки. Ведь возможностей много!

День и ночь продаж в «Дана Холдингз»: удели время своей недвижимости!

В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор

Тем, кто хотел определиться с покупкой квартиры в этом году стоит поторопиться! И уж точно не пропустить единственные в году день и ночь продаж по самым выгодным ценам!

Уделите время мечтам - решите квартирный вопрос для себя и своих любимых!

Адрес отдела продаж: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Кофе тем, кого вдруг одолеет сон, гарантирован!

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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   Времена такие - работать приходится много! С утра совещание, днем работа с поставщиками, вечером - переговоры с партнерами. А кто-то - на двух работах. А у кого-то...
 
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