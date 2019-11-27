|
«Конкуренция хорошая». 10-й турнир по плаванию на призы Коплякова проходит в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десятый международный турнир по плаванию на призы на призы олимпийского чемпиона Сергея Коплякова проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 700 спортсменов оспаривают 72 комплекта наград в трех возрастных категориях.
700 пловцов – небывалое число участников за все эти годы. Здесь нет предварительных заплывов, сразу финалы, а значит, нет права на ошибку.
Инна Рублевская, директор ГЦОР по водным видам спорта:
На олимпийской дистанции 50 метров вольным стилем значились 49 заплывов. Александр Циринович, воспитанник минской школы «Старт», победил в средней возрастной категории. Молодежь специально готовится к турниру Коплякова, ведь этот старт имеет статус рейтингового турнира.
Александр Циринович, победитель турнира:
В планах попасть на Олимпиаду 2024 года и там выступить. А результат – 21:05.
Турнир выдался представительным. Сборная Казахстана привезла в Минск сильнейший юниорский состав. Это их четвертый визит, и гости не скрывают восторга. Особенно подчеркивают хорошую конкуренцию.
Азамат Сарбасов, старший тренер сборной Казахстана по плаванию:
Турнир завершится в пятницу, 29 ноября. За это время спортсмены разграют 72 комплекта наград.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Десятый международный турнир по плаванию на призы на призы олимпийского чемпиона Сергея Коплякова проходит в Минске, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)