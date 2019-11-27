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Давыдько: «Очень правильно поступает депутат Марзалюк. Что он сделал? Он взял и подал в суд»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Геннадий Давыдько:
Но, тем не менее, значит, уберите вот такие способы, подлые способы воздействия. Как во время там Второй мировой войны кричали из окопов: «Русские, сдавайтесь!» То же самое. Вот про это никто не пишет. Про это никто не говорит. А это тоже грубейшее нарушение и вмешательство, прямое вмешательство.
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
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