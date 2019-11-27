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«Спустя минут 5 списали все деньги». Как воруют телефонные мошенники в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – вишинга. Только за последнюю неделю более 100 новых случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленники представляются работниками банка и под различными предлогами просят предоставить им информацию о банковской платежной карточке либо другие данные клиента.
По понятным причинам Максим просит не показывать его лицо и не называть фамилию. Последняя откровенность о его личных данных стоила ему приличной суммы с карты. Доверился, казалось бы, сотруднику банка.
Им нужен был идентификационный номер паспорта. Я его сообщил, о чем и жалею. После этого заметил, что с моей карты были списаны денежные средства.
А вот еще одна история. Владислав продавал старый ноутбук, хотел купить новый. Но попался интернет-мошенникам.
Владислав Кунейко, потерпевший:
Схема как под копирку. Главная цель мошенников – любыми путями заполучить данные банковских карт. Они звонят, представляются сотрудниками колл-центров и сразу выбивают почву из-под ног, пугают жертву. Уверяют, что прямо сейчас с банковский карты совершается нелегальная операция, ее надо срочно остановить. Нужны только номера карты, паспорта, секретный код.
– Я ничего такого не проводил.
Звонят с номеров, похожих на банковские. Слышен даже шум, как будто на проводе действительно диспетчер кол-центра. Чудеса техники 21 века – мошенники пользуются программами-анонимайзерами. Информацию о личных данных соберают в соцсетях.
Сергей Майсейшин, начальник отдела Национального банка Беларуси:
Как только у вас начинают уточнять подобную информацию, мы рекомендуем завершить звонок и перезвонить на официальный номер банка, указанный на сайте.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Здравствуйте, это вас беспокоят из банка. Совершали ли вы крупную операцию по карте буквально только что?
Уже на первой минуте разговора собеседница согласилась назвать данные карты.
– Да-да, минутку, сейчас я только карточку быстро найду. Так, минутку. 013…
Повторение такого опыта небезопасно. Намеренный или даже в качестве розыгрыша, звонок может ударить по карману – грозит административной ответственностью. А если диалог закончится хищением денежных средств, то мошенник получит реальный срок и отправится туда, откуда звонить сложнее.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Следует отметить, что в Беларуси существует довольно серьезная уголовная ответственность за совершение подобных преступлений. Максимальное наказание, предусмотренное 212-й статьей Уголовного кодекса, – лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.
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Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – вишинга. Только за последнюю неделю более 100 новых случаев, сообщили в программе...
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