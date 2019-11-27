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Гайдукевич высказался об оппозиции в парламенте
Источник материала: СТВ
Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального...
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