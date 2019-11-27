Гайдукевич высказался об оппозиции в парламенте

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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Про оппозицию: у нас каждый депутат активный, который имеет свою позицию, убеждения, сторонников, в определённый момент может быть оппозицией.

А у нас нет оппозиции той, которую нам навязывают и которая не пользуется поддержкой населения. Такой оппозиции в парламенте нет, а оппозиция есть.



