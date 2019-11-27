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Гайдукевич высказался об оппозиции в парламенте

28.11.2019 00:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Про оппозицию: у нас каждый депутат активный, который имеет свою позицию, убеждения, сторонников, в определённый момент может быть оппозицией.

А у нас нет оппозиции той, которую нам навязывают и которая не пользуется поддержкой населения. Такой оппозиции в парламенте нет, а оппозиция есть.

Гайдукевич высказался об оппозиции в парламенте

Люди в материале: Олег Гайдукевич
 
 
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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального...
 
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