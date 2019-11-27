И вот она, нарядная… Чем раньше украшали новогоднюю ёлку?

Источник материала: Аргументы и факты

Неизменный атрибут Нового Года вот уже много лет – праздничная ёлка. Сейчас торговые объекты предлагают достаточно большое разнообразие шаров, гирлянд для украшения главного символа праздника. Но такой нарядной ёлка была не всегда.

СВЕЧИ И САХАР

Традиция встречать Новый Год c украшенными вечнозелёными деревьями теряется во тьме времён. Некоторые историки относят её начало к эпохе Древнего Рима. В то же время появление обычая ставить в домах ель в праздник Рождества Христова обычно связывают с именем святого Бонифация, который жил в VII-VIII веках. Считалось, что ель имеет особую силу, и её называли не иначе как «дерево Младенца Христа».

Первоначально ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. А собственно обычай наряжать ель установился после Реформации в протестантских странах. Согласно преданию, в XVI веке немецкий реформатор Мартин Лютер в Сочельник украсил верхушку ёлки звездой в память о Вифлеемской звезде.

Спустя время ёлку стали наряжать съедобными украшениями. Среди них были яблоки, орехи и даже сахар. Постепенно праздничные лакомства дополнялись тканью, бусами, кольцами, добавились игрушки, которые прежде просто дарили к празднику: куклы, солдатики, всадники, лошадки.

До повсеместного распространения электричества деревья украшали настоящими свечками. В бедных домах их прикрепляли прямо к веткам горячим воском. Сегодня такое представить практически невозможно, так как вероятность возникновения пожара предельно высока.



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КУСОЧКИ ВАТЫ

В советское время ёлка изначально не приветствовалась, так как «напоминала» о религии и Рождестве. Так, с началом гонений на православие в немилость попала и рождественская ель: ставить её в доме стало даже опасно. Однако 28 декабря 1935 года в газете «Правда» неожиданно появилась статья под заголовком «Давайте организуем к Новому Году детям хорошую ёлку!» Сталин поддержал инициативу, а зелёная красавица вышла из опалы и стала символом наступающего года: были организованы ёлочные празднества, в магазинах появились украшения. Так рождественская ёлка трансформировалась в новогоднюю, а на её макушку в СССР надевали вместо Вифлеемской пятиконечную звезду.

Украшение новогодней ёлки отчасти потеряло свою рождественскую символику и обрело советскую. На первых детских ёлках предлагалось повесить продававшийся в магазинах набор шаров с портретами членов Политбюро, с изображением серпа и молота. Однако игрушек для всех ёлок не хватало, они были в основном самодельными, склеенными из цветной бумаги или других дешёвых материалов; на веточки ёлки раскладывали имитирующие снег кусочки ваты.

В 1937 году в СССР открылся первый специализированный завод ёлочных игрушек. С этого времени развернулось широкое производство ёлочных игрушек: из ваты, картона, металла, стекла. Вид новогодних игрушек в основном диктовало время. Довоенные игрушки были чаще всего пионерские и политические: горнисты, стратостаты и дирижабли, серпы и молоты. В войну на ёлках появились игрушечные танки, солдаты, собаки-санитары, пистолеты, гранаты и винтовки. После войны акцент был сделан на фигурках в виде сказочных персонажей. Особой популярностью пользовались игрушки в виде часов, на которых стрелки замерли в положении «без пяти двенадцать». «Моду» навеял популярный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

В период освоения космоса на ёлках стали появляться фигурки космонавтов, спутников и ракет, позднее, в связи с началом массового производства автомобилей, – игрушки-машины, а при Хрущёве в новогодний обиход вошла тема сельского хозяйства – стеклянные помидоры, морковки, кукуруза. Популярными были «шишки» «сосульки», «колокольчики», стеклянные бусы. Не обходилось дело и без «дождика» из фольги.

В 1960-е годы появились первые электрические ёлочные гирлянды. Изначально они выглядели очень просто: лампочки-шарики, выкрашенные в разные цвета: синий, жёлтый, красный, иногда расписанные снежинками и «морозными узорами», присоединённые к проводу, который включался в розетку. Никаких реле ещё не делали, поэтому лампочки просто горели, без «перемигивания».



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РЕТРО-ИГРУШКИ

Сегодня убранство новогодней ёлки отражает настроение и состояние души её хозяев. Недостатка в украшениях нет: от концептуальных одноцветных шаров до изысканных фарфоровых фигурок и статуэток в стиле ретро. Сейчас активно возвращается мода и на советские игрушки. На популярном сайте объявлений владельцы ретроэкземпляров готовы продать их в среднем по 1-3 рубля за штуку.

В некоторых магазинах можно найти прошлогодние украшения, которые продаются со скидкой. Так, пластиковые цветные игрушки стоят от 1 рубля. За стеклянные шары и шишки придется отдать в разы больше. Фигурки символа 2020 года – Крысы стоят от 4 до 30 рублей в зависимости от формы, размера, материала изделия. Гирлянды на 100 лампочек можно найти как за 10, так и за 35 рублей. Недорого обойдется мишура – до 5 рублей.

Но предела фантазии производителей и ценам на украшения нет. Так, в одном из столичных торговых центров продаются расписные стеклянные игрушки по 100 рублей. Есть и две игрушки за 400 и 450 рублей. Одна – а-ля яйцо Фаберже с ёлкой внутри, другая – в виде каминных часов. Обычно такие игрушки покупают коллекционеры.