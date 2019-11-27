Источник материала: Новости Волковыска

Научные сотрудники, представляющие Университет Данди, который находится в Шотландии, объяснили, почему не стоит думать и решать что-то натощак.

Будучи голодным, человек с большей легкостью соглашается на достаточно скромное, но немедленное вознаграждение взамен более существенной выгоды в будущем. В том числе, когда дело никак не связано с приемом пиши.

Чтобы доказать эту теорию, эксперты в области психологии провели исследование, где приняли участие несколько десятков добровольцев.

Испытуемых разделили на группы: первая – принимала решения после еды, а вторая – до трапезы. Причем участники ничего не ели целый день.

Исследователи отметили: если вы предлагаете людям вознаграждение сейчас или удваиваете его в будущем, они, как правило, готовы ждать 35 дней, чтобы сорвать куш, но натощак потенциальное время ожидания сокращалось всего до трех дней. Это указывает на то, что голод делает человека более импульсивным, даже когда решения, которые его просят принять, ничего не сделают для облегчения самого голода.