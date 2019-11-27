Источник материала: Новости Волковыска

С 1 декабря 2019 года реконструированный участок автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км включается в категорию платных дорог.

Внесение изменений в перечень платных автодорог предусмотрено постановлением Совмина № 793 от 26.11.2019.

С учетом нового участка почти вся дорога М6/Е28 (с 12-го по 287-й километр) станет платной.

Напомчим, что граждане Беларуси, а также России, Казахстана, Кыргызстана и Армении, передвигающиеся на автомобилях с массой до 3,5 тонны, освобождены от платы за пользование дорогами.

Общая протяженность платных автодорог в стране с учетом нового участка составит 1787 км.