Сын известного российского художника Никаса Сафронова – Лука Затравкин – застрял в унитазе во время перелета из Москвы в Казань.
Самое забавное, что в таком конфузном положении Лука оказывается уже неоднократно, так мужчина имеет печальный опыт трех застреваний в самолетах.
Данный инцидент произошел перед самой посадкой в пассажирский Boeing, следующий рейсом из Казани в Москву.
Затравкин прошел в туалет, а вот выбраться из него самостоятельно не смог. Молодой человек явно был в панике, царапал дверь и печально вздыхал.
Помогали Затравкину освободиться “из плена” помогали и сотрудники экипажа, и пассажиры.
“Я не умру в туалете самолета!”, — кричал Лука Затравкин.
Пока бортпроводники спешили на помощь незадачливому пассажиру, остальные пассажиры с удовольствием наблюдали за его неравной борьбой с вакуумом. Чуть позже в Интернете появился ролик, на котором запечатлен конфуз 29-летнего сына Никаса Сафронова.
Видео: сын художника Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета рейса Казань-Москва
Как известно, Затравкин является известным пианистом и внебрачным сыном художника Никаса Сафронова.