Источник материала: Новости Волковыска

Сын известного российского художника Никаса Сафронова – Лука Затравкин – застрял в унитазе во время перелета из Москвы в Казань.

Самое забавное, что в таком конфузном положении Лука оказывается уже неоднократно, так мужчина имеет печальный опыт трех застреваний в самолетах.

Данный инцидент произошел перед самой посадкой в пассажирский Boeing, следующий рейсом из Казани в Москву.

Затравкин прошел в туалет, а вот выбраться из него самостоятельно не смог. Молодой человек явно был в панике, царапал дверь и печально вздыхал.

Помогали Затравкину освободиться “из плена” помогали и сотрудники экипажа, и пассажиры.

“Я не умру в туалете самолета!”, — кричал Лука Затравкин.

Пока бортпроводники спешили на помощь незадачливому пассажиру, остальные пассажиры с удовольствием наблюдали за его неравной борьбой с вакуумом. Чуть позже в Интернете появился ролик, на котором запечатлен конфуз 29-летнего сына Никаса Сафронова.

Видео: сын художника Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета рейса Казань-Москва

Как известно, Затравкин является известным пианистом и внебрачным сыном художника Никаса Сафронова.