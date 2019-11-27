Источник материала: Новости Волковыска

Сигареты белорусского производства занимают 36% всего объёма рынка нелегального табака в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией Nielsen в III квартале 2019 года.

На втором месте находится Казахстан, доля нелегальных сигарет из этой страны составляет 8,9%. На третьем месте находится Армения с долей в 8,8%.

В целом страны ЕАЭС являются источником каждой второй пачки, реализуемой без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, и занимают 55,4% "черного" рынка.

Вторым по величине источником нелегальной табачной продукции остаются страны дальнего зарубежья, доля которых составляет 15,7%.

На третьем месте – сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой, на них приходится 9,6% нелегального рынка.

Однако отмечается, что в мегаполисах упал уровень распространения нелегального табака: в Москве он составил 7,3%, а в Петербурге – 6%.



