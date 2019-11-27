Фильм от продюсера Ди Каприо и еще 5 крутых картин нового Watch Docs Belarus

Источник материала: Tut.by

Пятый кинофестиваль документальных фильмов Watch Docs Belarus пройдет в Минске с 5 по 13 декабря, в программе — более 25 картин. Для тех, кто не готов смотреть все, AFISHA.TUT.BY подготовила свой топ фестивальных показов, обязательных к посещению.

В новую программу этого года вошли короткометражные и полнометражные ленты от документалистов со всех континентов. Организаторы позаботились о разнообразии жанров внутри самой документалистики: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей. Вход свободный на все показы и специальные мероприятия фестиваля, за исключением белорусских фильмов: на них билет стоит 4 рубля.

2019 / Судан, Норвегия, Дания / 75 минут

Когда: 6 декабря, 19.00 Где: Оk16 (Октябрьская, 16, корпус 25) Сколько: бесплатно В рамках показа пройдет встреча с белорусскими футболистками

«При действующем в Судане исламском военном и политическом режиме женщинам не разрешается играть в футбол, а нам не разрешается снимать фильмы, но…». Первая же фраза фильма задает тон истории о группе женщин, бросающих вызов репрессивному режиму, чьи законы не позволяют им следовать за своей мечтой. Сара, незаурядная и предприимчивая молодая женщина из Судана, мечтает о футбольной команде, которая однажды примет участие в чемпионате мира по футболу среди женщин под эгидой FIFA. Она и ее однокомандницы живут на окраине суданской столицы Хартума, города контрастов и противоречий, где семейные традиции, политика и религия управляют жизненными планами. Но благодаря их общей любви к спорту, крепким связям и уличной смекалке эти бесстрашные и непреклонные женщины бросают вызов общественным нормам и стереотипным представлениям о своей стране.

2013 / Швеция / 88 минут

Когда: 7 декабря, 18.30 Где: Оk16 (Октябрьская, 16, корпус 25) Сколько: бесплатно В рамках показа пройдет дискуссия о решении проблемы буллинга в школах. В ней примут участие социолог Татьяна Водолажская, психолог частной школы Stembridge Ирина Козлова и журналистка портала TUT.BY Адарья Гуштын.

«Встреча выпускников» — работа скандальной шведской актрисы и режиссера Анны Оделл о проблеме буллинга среди школьников. После того как одноклассники не пригласили ее на вечер встречи выпускников, Анна сняла художественный фильм о том, насколько эксцентричной эта встреча могла бы оказаться, если бы Оделл все же ее посетила и сделала бы все, чего одноклассники старались избежать. Вторая, документальная часть фильма, в которой Оделл показывает снятый фильм реальным одноклассникам, ставит вопросы о человеческой готовности смотреть в глаза правде, памяти о совершенном в далеком прошлом насилии и этике самостоятельного психологического роста — выхода из состояния жертвы. Драма «Встреча выпускников» была отмечена критиками Венецианского кинофестиваля в 2014 году и получила две награды на 49-й церемонии Guldbagge Awards.

2015 / Великобритания / 71 минута

Когда: 7 декабря, 21.30 Где: Оk16 (Октябрьская, 16, корпус 25) Сколько: бесплатно В рамках показа пройдет встреча с режиссером Марком Казинсом. Накануне показа своего фильма, 6 декабря, Марк проведет визуальную презентацию в Киношколе-студии А. Полупанова.

Фильм Марка Казинса «Атом» был снят в 2015 году в сотрудничестве с группой Mogwai при содействии талантливого режиссера монтажа Николаса Фрейзера. Показ фильма на канале ВВС, приуроченный к 70-й годовщине бомбардировки Нагасаки, прошел с оглушительным успехом, и антиядерный посыл был услышан многомиллионной аудиторией. После этого фильм демонстрировался в кинотеатрах Великобритании, а также был удостоен чести закрывать программу престижного Эдинбургского кинофестиваля. Для того чтобы со всех сторон исследовать «атомное» наследие и будущее, режиссер использует архивные кадры кинохроник, включая съемки взрыва в Хиросиме, антиядерных демонстраций и речей, кадры времен холодной войны, катастроф на ЧАЭС и в Фукусиме, а также съемки исследований свойств рентгена.

2019 / Беларусь / 55 минут

Когда: 8 декабря, 16.00 Где: кинотеатр «Мир» (ул. Козлова, 4а) Сколько: 4 рубля В рамках показа пройдет встреча с режиссером Любовью Земцовой

Трогательный и сильный фильм молодой белорусской документалистки Любови Земцовой. Это история о любви — в месте, совсем для этого не предназначенном. События фильма разворачиваются в группе дневного пребывания людей с инвалидностью. И только внутренняя красота и сила героев фильма превращают ее в «место любви». Это история о всех нас, о стремлении к счастью, внутренней красоте, искренности — о том, в чем между всеми нами нет различий.

2018 / Польша / 85 минут

Когда: 9 декабря, 19.00 Где: культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) Сколько: бесплатно В рамках показа пройдет дискуссия с участием режиссера Яна Блуза и экспертов

Проблема употребления марихуаны в медицинских целях вызывает ожесточенные дискуссии в Польше. Название фильма «Подполье надежды» отсылает нас к находящимся вне закона сообществам сторонников медицинской марихуаны — пациентам и их семьям, врачам, предлагающим своим клиентам этот вид лечения, активистам движения за легализацию марихуаны и тем, кто привозит лекарства на основе марихуаны из-за границы или производит их в Польше, так как марихуана запрещена в этой стране. Режиссер сравнивает ситуацию с медицинской марихуаной в Польше, Испании, Словении и Израиле. Дискуссии с экспертами и врачами не оставляют сомнений: криминализация марихуаны выгодна только наркоторговцам.

2019 / Австрия / 105 минут

Когда: 9 декабря, 19.00 Где: кинотеатр «Мир» (ул. Козлова, 4а) Сколько: бесплатно

Новый захватывающий документальный фильм от продюсера Леонардо Ди Каприо «Море теней» рассказывает о необычной спасательной миссии. Мексиканские картели и китайские торговцы наркотиками объединяют усилия для браконьерской добычи редкой рыбы тотоаба в море Кортеса; их методы добычи угрожают уничтожить практически всю морскую флору и фауну в регионе, включая самый неуловимый и редкий вид китообразных на Земле — калифорнийскую морскую свинью. Команда ученых-энтузиастов, защитников природы, журналистов-расследователей, агентов под прикрытием, а также военно-морского флота Мексики рискует жизнью, чтобы спасти последних живых калифорнийских морских свиней и привлечь к ответственности международный преступный синдикат. Фильм получил зрительский приз фестиваля Sundance и по напряженности сюжета может сравниться с голливудским триллером.

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