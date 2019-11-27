ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм от продюсера Ди Каприо и еще 5 крутых картин нового Watch Docs Belarus

28.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пятый кинофестиваль документальных фильмов Watch Docs Belarus пройдет в Минске с 5 по 13 декабря, в программе — более 25 картин. Для тех, кто не готов смотреть все, AFISHA.TUT.BY подготовила свой топ фестивальных показов, обязательных к посещению.

В новую программу этого года вошли короткометражные и полнометражные ленты от документалистов со всех континентов. Организаторы позаботились о разнообразии жанров внутри самой документалистики: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей. Вход свободный на все показы и специальные мероприятия фестиваля, за исключением белорусских фильмов: на них билет стоит 4 рубля.

«Хартум вне игры» (18+)

2019 / Судан, Норвегия, Дания / 75 минут

Когда: 6 декабря, 19.00

Где: Оk16 (Октябрьская, 16, корпус 25)

Сколько: бесплатно

В рамках показа пройдет встреча с белорусскими футболистками

«При действующем в Судане исламском военном и политическом режиме женщинам не разрешается играть в футбол, а нам не разрешается снимать фильмы, но…». Первая же фраза фильма задает тон истории о группе женщин, бросающих вызов репрессивному режиму, чьи законы не позволяют им следовать за своей мечтой. Сара, незаурядная и предприимчивая молодая женщина из Судана, мечтает о футбольной команде, которая однажды примет участие в чемпионате мира по футболу среди женщин под эгидой FIFA. Она и ее однокомандницы живут на окраине суданской столицы Хартума, города контрастов и противоречий, где семейные традиции, политика и религия управляют жизненными планами. Но благодаря их общей любви к спорту, крепким связям и уличной смекалке эти бесстрашные и непреклонные женщины бросают вызов общественным нормам и стереотипным представлениям о своей стране.

«Встреча выпускников» (16+)

2013 / Швеция / 88 минут

Когда: 7 декабря, 18.30

Где: Оk16 (Октябрьская, 16, корпус 25)

Сколько: бесплатно

В рамках показа пройдет дискуссия о решении проблемы буллинга в школах. В ней примут участие социолог Татьяна Водолажская, психолог частной школы Stembridge Ирина Козлова и журналистка портала TUT.BY Адарья Гуштын.

«Встреча выпускников» — работа скандальной шведской актрисы и режиссера Анны Оделл о проблеме буллинга среди школьников. После того как одноклассники не пригласили ее на вечер встречи выпускников, Анна сняла художественный фильм о том, насколько эксцентричной эта встреча могла бы оказаться, если бы Оделл все же ее посетила и сделала бы все, чего одноклассники старались избежать. Вторая, документальная часть фильма, в которой Оделл показывает снятый фильм реальным одноклассникам, ставит вопросы о человеческой готовности смотреть в глаза правде, памяти о совершенном в далеком прошлом насилии и этике самостоятельного психологического роста — выхода из состояния жертвы. Драма «Встреча выпускников» была отмечена критиками Венецианского кинофестиваля в 2014 году и получила две награды на 49-й церемонии Guldbagge Awards.

«Атом» (16+)

2015 / Великобритания / 71 минута

Когда: 7 декабря, 21.30

Где: Оk16 (Октябрьская, 16, корпус 25)

Сколько: бесплатно

В рамках показа пройдет встреча с режиссером Марком Казинсом. Накануне показа своего фильма, 6 декабря, Марк проведет визуальную презентацию в Киношколе-студии А. Полупанова.

Фильм Марка Казинса «Атом» был снят в 2015 году в сотрудничестве с группой Mogwai при содействии талантливого режиссера монтажа Николаса Фрейзера. Показ фильма на канале ВВС, приуроченный к 70-й годовщине бомбардировки Нагасаки, прошел с оглушительным успехом, и антиядерный посыл был услышан многомиллионной аудиторией. После этого фильм демонстрировался в кинотеатрах Великобритании, а также был удостоен чести закрывать программу престижного Эдинбургского кинофестиваля. Для того чтобы со всех сторон исследовать «атомное» наследие и будущее, режиссер использует архивные кадры кинохроник, включая съемки взрыва в Хиросиме, антиядерных демонстраций и речей, кадры времен холодной войны, катастроф на ЧАЭС и в Фукусиме, а также съемки исследований свойств рентгена.

«Место любви» (18+)

2019 / Беларусь / 55 минут

Когда: 8 декабря, 16.00

Где: кинотеатр «Мир» (ул. Козлова, 4а)

Сколько: 4 рубля

В рамках показа пройдет встреча с режиссером Любовью Земцовой

Трогательный и сильный фильм молодой белорусской документалистки Любови Земцовой. Это история о любви — в месте, совсем для этого не предназначенном. События фильма разворачиваются в группе дневного пребывания людей с инвалидностью. И только внутренняя красота и сила героев фильма превращают ее в «место любви». Это история о всех нас, о стремлении к счастью, внутренней красоте, искренности — о том, в чем между всеми нами нет различий.

«Подполье надежды» (18+)

2018 / Польша / 85 минут

Когда: 9 декабря, 19.00

Где: культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8)

Сколько: бесплатно

В рамках показа пройдет дискуссия с участием режиссера Яна Блуза и экспертов

Проблема употребления марихуаны в медицинских целях вызывает ожесточенные дискуссии в Польше. Название фильма «Подполье надежды» отсылает нас к находящимся вне закона сообществам сторонников медицинской марихуаны — пациентам и их семьям, врачам, предлагающим своим клиентам этот вид лечения, активистам движения за легализацию марихуаны и тем, кто привозит лекарства на основе марихуаны из-за границы или производит их в Польше, так как марихуана запрещена в этой стране. Режиссер сравнивает ситуацию с медицинской марихуаной в Польше, Испании, Словении и Израиле. Дискуссии с экспертами и врачами не оставляют сомнений: криминализация марихуаны выгодна только наркоторговцам.

«Море теней» (12+)

2019 / Австрия / 105 минут

Когда: 9 декабря, 19.00

Где: кинотеатр «Мир» (ул. Козлова, 4а)

Сколько: бесплатно

Новый захватывающий документальный фильм от продюсера Леонардо Ди Каприо «Море теней» рассказывает о необычной спасательной миссии. Мексиканские картели и китайские торговцы наркотиками объединяют усилия для браконьерской добычи редкой рыбы тотоаба в море Кортеса; их методы добычи угрожают уничтожить практически всю морскую флору и фауну в регионе, включая самый неуловимый и редкий вид китообразных на Земле — калифорнийскую морскую свинью. Команда ученых-энтузиастов, защитников природы, журналистов-расследователей, агентов под прикрытием, а также военно-морского флота Мексики рискует жизнью, чтобы спасти последних живых калифорнийских морских свиней и привлечь к ответственности международный преступный синдикат. Фильм получил зрительский приз фестиваля Sundance и по напряженности сюжета может сравниться с голливудским триллером.

Читайте также
Тот самый белорусский фильм о женской колонии может получить сразу два «Оскара»
Что смотреть в кинотеатрах? Вот самая полная афиша Минска

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятый кинофестиваль документальных фильмов Watch Docs Belarus пройдет в Минске с 5 по 13 декабря, в программе - более 25 картин. Для тех, кто не готов смотреть все, AFISHA.TUT.BY...
 
Новости дня
Новости разные
 
И вот она, нарядная… Чем раньше украшали новогоднюю ёлку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика