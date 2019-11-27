Изменения в декабре. Какие перемены ожидают нас в начале зимы?

Источник материала: Аргументы и факты

ЦЕНЫ

Компания А1 с 1 декабря увеличивает стоимость популярных тарифных планов. В частности, тариф lemon Z будет стоить 13,5 руб. вместо 11,9 руб., lemon Y – 20,9 руб. вместо 19,9 руб., lemon X – 27,9 руб. вместо 26,9 руб. В среднем стоимость увеличится на 6,7%. Коснулось изменение цен в сторону повышения и линейки тарифных планов «Комфорт». В то же время на некоторых тарифных планах произойдет увеличение объема интернет-трафика.

Традиционно в начале месяца изменятся цены на сигареты. Некоторые табачные изделия подорожают сразу на 10 копеек за пачку. Напомним, белорусские производители и импортеры могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Ни один месяц в 2019 году не стал исключением. В начале каждого из них цены на сигареты неизменно увеличивались в среднем на 5-10 копеек за пачку.

ТРАНСПОРТ

В декабре Белорусская железная дорога расширяет маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы. В частности, с 8 декабря назначаются в ежедневное обращение поезда международных линий №842/841 и №844/843 в сообщении Гомель–Новозыбков–Гомель.

С 15 декабря будут назначены новые ежедневные поезда №126/125 Варшава–Брест и №726/725 Брест–Минск, №136/137 Прага–Варшава–Брест с возможностью пересадки пассажиров на станции «Брест-Центральный» на поезд №96 Брест–Москва и с поезда №27 Москва–Брест.

В декабре из Минска начнет курсировать новогодний поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. Всего в текущем году планируется организовать восемь туристических поездов. Первый из них отправится 13 декабря. Праздничный поезд будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу также 20, 24 и 27 декабря, 2, 4, 6 и 11 января. "Белавиа" вводит безбагажные тарифы

В декабре авиакомпания «Белавиа» введет дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Тбилиси.

ДОРОГА И ГРАНИЦЫ

В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси обязательно наличие зимних шин на автомобилях. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины (сейчас – до 25,5 руб.), за повторное такое нарушение в течение года – от двух до пяти базовых величин (от 51 до 127,5 руб.).

C начала месяца в Беларуси будет увеличено количество платных дорог. В систему BelToll дополнительно включат 62 км белорусских дорог на участке М6/Е 28 «Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)» от 134-го до 196-го км. Итоговая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит1787 км.

С 1 декабря установят новые границы Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино. Это предусмотрено Указом президента №104 от 15 марта 2019 г. Границы были установлены более 60 лет назад графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности.



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ПРОВЕРКИ

В конце года в Беларуси проводятся массовые проверки всех школ. Одна из главных их задач – определить, соответствует ли пребывание детей в школе всем установленным госстандартам. В частности, особое внимание проверяющие уделяют системам отопления, вентиляции, водоснабжения и соблюдению требований безопасности и санитарных норм.