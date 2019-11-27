Футбольная сенсация. Чем запомнился болельщикам спортивный ноябрь?

Источник материала: Аргументы и факты

СМЕНА НА ТРОНЕ

Одно из главных событий спортивного месяца в Беларуси – окончание чемпионата страны по футболу. Впервые за 14 лет титул достался не борисовскому БАТЭ. Дебютное для себя чемпионство завоевали игроки брестского «Динамо».

Интересно, что в первом подобном турнире в 1992 году брестчане завоевывали «бронзу» чемпионата, а затем долгие 27 лет оставались без наград первенства. В прошлом сезоне динамовцы стали только шестыми. Но теперь именно эта команда представит Беларусь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Примечательным стал титул для Артема Милевского. Теперь на его счету звание чемпиона сразу двух стран. Ранее он трижды становился чемпионом Украины в составе киевского «Динамо». «Для меня это исключительное чемпионство! Я безумно рад, что на закате своей интересной карьеры стал чемпионом именно там, где я родился!» – сказал Артем МИЛЕВСКИЙ.

«Серебро» чемпионата Беларуси досталось борисовскому БАТЭ. «Бронзу» завоевал солигорский «Шахтер».

А вот национальная команда Беларуси по футболу продолжает терпеть неудачи. Отборочный турнир к чемпионату Европы-2020 наши игроки закончили крупным поражением от немцев (0:4), а затем в товарищеском матче уступили черногорцам (0:2). Итоги года для сборной неутешительны: одна победа, одна ничья и восемь поражений. Тем не менее, шансы на Евро-2020 у белорусов остаются благодаря участию в Лиге наций.

Лучше получается выступать у «пляжников». Впервые в истории белорусы сыграли в финальной части Чемпионата мира по пляжному футболу среди 16 лучших команд. На групповой стадии наша команда обыграла сборную ОАЭ (5:1), но уступила сенегальцам (2:7) и россиянам (3:5). Тем не менее, само попадание на столь крупный турнир – это уже огромный успех. Остается надеяться, что это не предел.



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ХОККЕЙ

В свои права вступают зимние виды спорта. В Латвии состоялся хоккейный «Турнир четырех наций». Соревнования стали дебютными для белорусской сборной под руководством нового тренера Михаила Захарова. Со взлетами и падениями. Как прошел сезон для белорусских теннисистов?

На турнире белорусы обыграли латвийцев (3:2) и французов (4:2), но уступили словенцам (0:2). Тем не менее, по набранным очкам именно сборная Беларуси стала победителем соревнований.

БАСКЕТБОЛ

Белорусские баскетболистки успешно стартовали в квалификации чемпионата Европы-2021. Первыми соперницами белорусок стали игроки из Великобритании. В Манчестере наша команда уверенно провела поединок и выиграла со счетом 90:59. В группе вместе с белорусками и британками также представительницы Польши.

Отборочный турнир у баскетболисток довольно растянут. Следующий поединок сборная Беларуси проведет дома против польских девушек практически через год – 12 ноября 2020 года. В феврале 2021 года пройдут еще две отборочные встречи: 4 февраля против сборной Великобритании дома, а 7 февраля – на выезде в Польше.

Путевки в финальную стадию женского Евробаскета получат победители 9 групп, а также 5 лучших команд, занявших вторые места. Финальная часть 38-го женского чемпионата континента пройдет в июне 2021 года в Испании и Франции.



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ЧЕМПИОНАТЫ

В ноябре прошли несколько мировых и европейских первенств в разных видах спорта. Так, на Чемпионате мира по самбо наша команда завоевала сразу 11 медалей – четыре серебряные и семь бронзовых. В минском Дворце спорта на чемпионате Европы по муай-тай белорусские атлеты взяли пять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. 10 наград привезли белорусы с чемпионата Европы по спортивной акробатике в Израиле.

Успехи есть и на счету команды по велоспорту на треке. В Минске прошел стартовый этап Кубка мира. В мужском скрэтче «золото» завоевал наш Евгений Королек, а Татьяна Шаракова завоевала «бронзу» в гонке по очкам.

ДОПИНГ

Не обошлось в ноябре и без неприятных инцидентов. Беларусь, по всей видимости, потеряет одно «золото» домашних Европейских игр. Победитель в соревнованиях борцов-тяжеловесов (130 кг) Кирилл Грищенко уличен в применении запрещенных препаратов и лишен титула.

«Пока возможности говорить о сложившейся ситуации, наверное, нет. Решений не принято, расследование идет. Но однозначно могу сказать так: лично я точно ничего не принимал. Для меня новость о допинге была таким же шоком, как и для всех остальных. Очень большое удивление. Да и, по сути, принимать запрещенные препараты в такие сроки – за полмесяца до Европейских игр – было бессмысленно», – сказал Кирилл ГЕРАЩЕНКО.