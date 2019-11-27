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Спасатели достали пьяную женщину из водоема в Минске

28.11.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спасатели достали пьяную женщину из водоема в Минске
МЧС Республики Беларусь
 
 
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Вчера около 16.30 очевидец позвонил спасателям и сообщил, что на акватории Слепянской водной системы в районе проспекта Рокоссовского, 93 тонет человек.
 
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