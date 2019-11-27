Женщина находилась в воде в сотне метров от берега. Чтобы её спасти, сотрудники МЧС использовали лодку «Корсар».
Пострадавшую передали медикам. Она была в нетрезвом состоянии.
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Спасатели достали пьяную женщину из водоема в Минске
28.11.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Женщина находилась в воде в сотне метров от берега. Чтобы её спасти, сотрудники МЧС использовали лодку «Корсар».
Пострадавшую передали медикам. Она была в нетрезвом состоянии.
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Вчера около 16.30 очевидец позвонил спасателям и сообщил, что на акватории Слепянской водной системы в районе проспекта Рокоссовского, 93 тонет человек.
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