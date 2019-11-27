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Ксенофобия и вера в чудеса: четыре нобелевских лауреата со странными убеждениями
Источник материала: Tut.by
В прошлый раз мы рассказали про
Алексис Каррель и вера в биологическое неравенство
Алексису Каррелю
Путь Карреля к премии начался с вышивки и покушения. 24 июня 1894 года на французского президента Мари Франсуа Сади Карно
21-летнего Алексиса поразила эта история, и он решил научиться сшивать подобные раны. А что для этого нужно? Прежде всего, овладеть иголкой и ниткой. В итоге он освоил технику идеального шва и придумал собственные методы сшивания сосудов, которые позволяли избежать образования тромбов.
Однако изобретение прорывных методов в медицине не мешали ему верить в телепатию, ясновидение и другие чудеса. Так, в 1903 году Каррель стал воинствующим католиком. По его словам, он
Кроме того, Каррель одно время хотел стать фермером в Канаде и диктатором в Южной Америке. А в итоге пришел к идеям, похожим на евгенику
В 1935-м он был признанным ученым, членом совета Рокфеллеровского института (впоследствии Рокфеллеровского университета). И в том же году опубликовал книгу
Так, Алексис Каррель считал, что люди биологически неравны, рассуждал про умственную и физиологическую отсталость пролетариата и доказывал, что качества передаются по наследству, а прогресс предупредительной медицины подавляет естественный отбор. Также, по его мнению, есть лишь один способ добиться того, чтобы каждый ученый обладал большими знаниями и талантом, — уменьшить число ученых
Неудивительно, что во время немецкой оккупации Франции Каррель активно сотрудничал с нацистами и даже
Хотя Каррель не был арестован за сотрудничество с немцами, его репутация все равно была несколько подмочена. Возможно, это и ускорило его смерть — 5 ноября 1944 года ученый умер от сердечного приступа в возрасте 71 года.
Уильям Шокли и расовый вопрос
Уильяма Шокли называют «отцом современной электроники». Он
Кроме того, Уильям основал в том же 1956-м
Вообще, жизнь Шокли была очень бурной и похожей на мыльную оперу. В 1943 году он пытался застрелиться, что, очевидно, окончилось неудачей. В 1945-м, будучи советником военного министра, представил доклад по стратегии войны с Японией на ее территории, в котором посоветовал «изучить альтернативы» налетам. Неизвестно, знал ли он тогда о состоянии
В 1950-м он объявил своей жене, заболевшей раком матки, что уходит от нее — прямо в палате. В 1961-м Шокли, его вторая жена Эмми Ленниг и 13-летний сын Шокли Ричард попали в автокатастрофу, после которой ученый почти год ходил на костылях и так и не смог полностью восстановиться физически. По мнению товарища Шокли Фредрика Зейтца, именно полученные в 1961 году повреждения головного мозга и обусловили странности в дальнейшем поведении Шокли и его навязчивые идеи о вырождении человечества. Хотя по некоторым данным ученый стал поговаривать о «власти избранных» еще в 1932 году.
Как бы там ни было, в 1963 году Шокли, отвечая на вопрос журналиста о возможности ядерной войны, неожиданно заявил, что цивилизованный мир катится в сторону, противоположную эволюции: «компетентные люди» ограничивают рождаемость, а «некомпетентные» активно плодятся. Спустя два года ученый сообщил во время публичной лекции, что человечеству угрожают три катастрофы: «ядерная война, голод и генетическое угасание человеческой расы, отказавшейся от эволюционной отбраковки наименее жизнеспособных особей». По его мнению, «безответственные личности производят почти в четыре раза больше потомков, чем более ответственные», поэтому «безответственных» следует стерилизовать или направлять на принудительный аборт.
Скандал вызвали и его заявления о расовом вопросе. В частности, Шокли публично поддержал утверждение о том, что дети чернокожих имеют «врожденную неспособность учиться» так же хорошо, как дети белых. Свои взгляды он детально изложил в 1966 году на годовом собрании Национальной академии наук.
Впоследствии все это переросло в публичные дебаты, на которых Шокли не мог привести адекватные аргументы, зато выигрывал за счет хладнокровия, тогда как его оппоненты в конце концов срывались на оскорбления.
В конце концов чернокожие студенты потребовали изгнать Шокли из университета, у него отобрали почетный докторский диплом. Под конец жизни его считали окончательно выжившим из ума, и он стал персоной нон грата в научном сообществе. До конца своей жизни, вплоть до смерти от рака простаты, Шокли продолжал работы по теме евгеники, которые считал более важными, чем физика.
Кэри Муллис и вера в чудеса
Недавно
Одно время, после защиты диссертации по биохимии в Университете Калифорнии в Беркли в 1972 году, Муллис писал фантастику. А в 1998 году издал свою биографию «Танцующий обнаженным на поле разума», где выразил несогласие с научными наблюдениями об изменении климата, истощении озонового слоя и связью между вирусом ВИЧ и СПИДом, объясняя это заговором между экологами, правительствами и учеными, которые хотят таким способом пытаются продвинуть свои карьеры и заработать.
Кроме того, он считал, что астрология должна стать уважаемой отраслью науки, и мечтал встретиться с инопланетянами.
Джеймс Уотсон и обвинения в ксенофобии
Американский биолог Джейсон Уотсон
В частности, Джейсон Уотсон верит, что глупость — это болезнь, и что 10% «самых глупых» людей надо лечить. Он также
В 2007 году Уотсон был вынужден уйти с поста главы лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, и был выведен из состава ее совета директоров после этой
В документальном фильме BBC в 2008 году Уотсон сказал, что не считает себя расистом.
В 2019 году ученый
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Рассказываем про четырех ученых, отличавшихся очень неоднозначными убеждениями.
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