Кредиты на недвижимость подешевели. Стало ли легче решить квартирный вопрос

Источник материала: Tut.by

В ноябре снизилась ставка рефинансирования и — как следствие — в очередной раз уменьшились ставки по кредитам на покупку или строительство недвижимости. FINANCE.TUT.BY собрал все предложения от банков по таким кредитам, чтобы понять, стало ли хоть немного проще решить квартриный вопрос.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что нас интересовали кредиты на приобретение или строительство жилья. Главный критерий отбора — предложения не привязаны к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, предоставляется клиентам, у которых нет дополнительных льгот.

Количество банков, которые оформляют кредиты на покупку или строительство недвижимости осталось прежним. Оформить кредит можно у шести банков, и вот какие условия они предлагают.

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки Беларусбанк, Кредит на строительство (приобретение) жилья 12,9% (ставка реф. + 3,9%) (-0,9 п. п.), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет` 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 13,18 (ставка реф. + 4,18%) (-0,63 п. п.), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 13% (-1,49 п. п.), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» 13,18% (-0,63 п. п.), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф. + 3%) (-1,5 п. п.), 373 500 BYN, до 20 лет (+15 лет) 20%, залог недвижимости нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 13,81% (-0,78 п. п.) (ставка реф. + 4,31%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок, процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки Беларусбанк, Кредит на строительство (приобретение) жилья 12,9% (ставка реф. + 3,9%) (-0,9 п. п.), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет; 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения. Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 13,18 (ставка реф. + 4,18%) (-0,63 п. п.), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет; 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества. Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 13% (-1,49 п. п.), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет; минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы). БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» 13,18% (-0,63 п. п.), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет; 10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента). Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф. + 3%) (-1,5 п. п.), 373 500 BYN, до 20 лет (+15 лет); 20%, залог недвижимости, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента). Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 13,81% (-0,78 п. п.) (ставка реф. + 4,31%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет; 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения.

Главные выводы

в ноябре ставки по кредитам на недвижимость снизились у всех банков. Это произошло на фоне снижения ставки рефинансирования. Теперь оформить кредит можно будет на 0,63−1,5 процентного пункта меньше, чем два месяца назад. Хотя важно отметить, что уже тогда ставки были самыми низкими за весь этот год;

кредиты на покупку или строительство недвижимости сейчас выдаются по ставку в размере 12−13,18%;

изменения в сроках возврата кредитов произошли только у Приорбанк . Ранее этот банк сократил срок возврата кредита по своим продуктам до 5 лет, но в ноябре начал предлагать срок погашения до 20 лет. В целом же для остальных банков условия в этой части остаются прежними — погасить весь долг нужно будет максимум за 20 лет;

. Ранее этот банк сократил срок возврата кредита по своим продуктам до 5 лет, но в ноябре начал предлагать срок погашения до 20 лет. В целом же для остальных банков условия в этой части остаются прежними — погасить весь долг нужно будет максимум за 20 лет; В части обеспечения или размера собственного участия в сделке условия остаются прежними. Банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей. Первоначальный взнос составляет 10−30% от стоимости жилья. Эту сумму необходимо будет накопить до обращения в банк, а остальную сумму покроет кредит.

Сколько будете платить каждый месяц и сколько переплатите

Предположим, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату для наших условий. Дополнительно решили уточнить, какая потребуется зарплата для оформления такого кредита.

Важно: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других кредитов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Результаты расчетов представлены в таблице:

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата (руб.) Необходимая зарплата (руб.) Беларусбанк, Кредит на строительство (приобретение) жилья, 12,9% (ставка реф. + 3,9%), на 20 лет 992,87, 90 488,13 1418,38 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 13,18% (ставка реф. + 4,18%) (-0,63 п.п.), на 20 лет 995,41, 86 014,50 2916 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 13%, на 20 лет 985,51, 84 843,65 1700 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 13,18%, на 20 лет 995,41, 86 014,50 1700 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 12% (ставка реф. + 3%), на 20 лет 930,54, 78 313,65 2100 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 12,68% (ставка реф. +3,68%), на 20 лет 746.76, 114 221,26 1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата, необходимая зарплата (руб.) Беларусбанк, Кредит на строительство (приобретение) жилья, 12,9% (ставка реф. + 3,9%), на 20 лет 992,87, 90 488,13, 1418,38 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 13,18% (ставка реф. + 4,18%) (-0,63 п.п.), на 20 лет 995,41, 86 014,50, 2916 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 13%, на 20 лет 985,51, 84 843,65, 1700 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 13,18%, на 20 лет 995,41, 86 014,50, 1700 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 12% (ставка реф. + 3%), на 20 лет 930,54, 78 313,65, 2100 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 12,68% (ставка реф. +3,68%), на 20 лет 746.76, 114 221,26, 1500

Самый маленький ежемесячный платеж может предложить сейчас Франсабанк — 746,76 рубля. Самая низкая переплата для наших условий будет у Белинвестбанка (если сравнивать кредиты сроком на 20 лет).