Сегодня начинается 40-дневный Рождественский пост

Источник материала: Газета Авангард





Каждый год 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост, который длится до 6 января включительно и завершается праздником Рождества Христова.

Этот пост еще называют Филипповым, или «филиппками», поскольку заговенье (последний день, когда можно есть все, чего душа пожелает) приходится на 27 ноября, день памяти апостола Филиппа. По сравнению с Великим или Успенским постом Рождественский не такой уж строгий, ведь, за исключением среды и пятницы, а также рождественского сочельника 6 января, верующим можно вкушать рыбу и морепродукты.

Впрочем, церковь в очередной раз подчеркивает, что истинный пост заключается не столько в воздержании от животной пищи и других греховных слабостей, сколько в делании добра и прекращении зла, в прощении обид, в уплате накопившихся долгов и воздаянии всем людям за оказанную когда-то помощь, в посещении больных и немощных, в утешении попавших в беду, в совместной семейной молитве и частых посещениях Божьего храма.

В это время желательно внутренне настроиться на мысли о главном, о непреходящих ценностях: Боге, бессмертной душе, взаимоотношениях с любимыми, своих грехах и об их искуплении, а также о том, чтобы не обижать друг друга.

Подготовила Елена ДОРОШКО

Фото из открытых источников