…Гол-красавец Сорокина и чемпионство «городейчат»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье, 24 ноября, в рамках предпоследнего, 29-го, тура Беларусбанк — высшей лиги-2019 ФК «Городея» в домашнем матче уступил с минимальным разрывом в счете ФК «Гомель» — 2:3. Чтобы поддержать травмированного Сергея Пушнякова и заболевшего Леонида Ханкевича на начало встречи игроки «Городеи» вышли в майках с надписями «Пуша, Лёня, мы с вами». Голами в этом футбольном поединке отметились «городейцы» Артем Архипов (пен.) и Андрей Сорокин (именно этот гол ассоциация «Белорусская федерация футбола» включила в четверку лучших голов 29 тура высшей лиги).





По итогам 29 тура «Городея» сохранила свое 7 место в турнирной таблице высшей лиги (44 очка), а чемпионом Беларуси-2019, за тур до окончания чемпионата, впервые в истории суверенной Беларуси стал ФК «Динамо-Брест» (72 очка), «серебро» чемпионата себе гарантировал 15-кратный чемпион страны — борисовский БАТЭ (67 очков), бронзу — солигорский «Шахтер» (62 очка).

Также в день матча на городейском стадионе завершилась совместная акция футбольного клуба с Несвижской районной организацией Белорусского Общества Красного Креста, приуроченная к Международному дню инвалидов Республики Беларусь. Рядом со стадионом работала точка сбора необходимого людям с инвалидностью разных возрастов, проживающим в Несвижском районе. В перерыве матча всё собранное было передано представителю Несвижской районной организации БОКК Инне Василевич и председателю правления Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» Галине Галабурда. Они тепло поблагодарили всех, принявших участие в акции.





Также в фан-зоне городейского стадиона прошло чествование воспитанников детско-юношеской спортшколы по футболу «Городея» — команд 2007-2008 г.р. (капитан Никита Бокун) и 2005-2006 г.р. (капитан Никита Лепетило), в ноябре 2019 года в своих возрастных группах ставших чемпионами Минской области среди ДЮСШ, СДЮШОР и ФК. Поздравляя «городейчат», их родителей и тренеров, директор УФКиС «Футбольный клуб «Городея» Александр Марченко отметил, что ребята смогли достигнуть высоких результатов, благодаря своим волевым качествам, слаженной работе коллектива ДЮСШ, поддержке родителей и помощи руководства Несвижского райисполкома. Яркие футбольные победы юных футболистов формируют положительный имидж Несвижского района на спортивной арене Минщины, ведь ДЮСШ по футболу «Городея» на областном уровне представили юноши, проживающие в Несвиже, Городее и других населенных пунктах района.





Директор ДЮСШ по футболу «Городея» Юрий Бородулин считает, что этот успех — результат плодотворной работы детских тренеров Евгения Платуна и Дениса Коржика:

— Эти тренеры всегда находят подход к детям, внимательно присматриваются к ним с первых тренировок, помогают выбрать игровое амплуа. Они хорошо подготовили юных футболистов для выступления в областном чемпионате, выбрали правильную методику. Младшие ребята уже 5 лет занимаются футболом, в прошлом году дебютировали в чемпионате области. К сожалению, не вышли в финальную часть — были самыми юными участниками соревнований. Набравшись опыта, в этом сезоне завоевали чемпионский титул. Это их первый успех. На этом останавливаться не намерены: в январе эта команда примет участие в очень серьезном турнире — открытом первенстве г. Минска по мини-футболу с участием юношеских команд топ-клубов белорусского футбола и футбольных академий. Старшие ребята – команда 2007-2008 годов рождения — в прошлом году были серебряными призерами чемпионата Минщины, в этом сезоне улучшили свой результат, это радует — значит, работа с ними ведется в правильном направлении. Сейчас эти футболисты дебютируют в юношеском чемпионате Беларуси (группа 2005 г.р.). На данный момент — на 3-м месте в турнирной таблице.

Родители детей не только радуются успехам начинающих спортсменов, но и считают важным то, что ребенок — в команде, у него есть друзья и хороший наставник.

— Пять лет назад сын заинтересовался телевизионными футбольными матчами, тогда мы и отвели его в футбольную секцию, — рассказывает отец юного чемпиона Виталий Бокун. — Считаю, что повезло с тренером. Евгений Викентьевич Платун — постоянно на связи с нами, информирует, как проходят тренировки, контролирует организационные моменты, если отсутствует на соревнованиях из-за того, что выступает с другим возрастом, — спрашивает у Никиты как у капитана команды, как играли, почему такой результат.

— Что почувствовали, когда узнали, что сын стал капитаном команды?

— Я был только рад. Ведь Никита объективно был лучшим в команде, это отметили тренеры, а ребята были «за».

— Футбол учебе не мешает?

— Нагрузка у гимназиста-отличника действительно ощутимая, но сын старается всё успевать. Мы поддерживаем, ведь занятия спортом детям нужны.

— Видите в сыне будущего профессионального спортсмена?

— Пока задача с определением будущей профессии перед нами остро не стоит. Это очень сложный выбор, ведь профессио-нальный спорт сопряжен с профессиональными травмами. В первую очередь футбол — для здоровья, дисциплины и воспитания командного духа.

— Уже третий сезон я являюсь капитаном команды ребят 2007-2008 годов рождения, — рассказывает Никита Бокун. — В мою задачу входит настроить команду на матч, рассказать о соперниках, ведь я занимаюсь дольше всех и видел противника в деле. В игре я подсказываю ребятам, как лучше действовать, кроме меня это делает и вратарь — он со своей позиции видит всё поле. В перерыве в раздевалке также подбадриваю ребят.

— Какой матч этого чемпионата запомнился тебе больше всего?

— С ребятами из ФК «Смолевичи». Мы тогда после первого тайма проигрывали 0:2 и были очень расстроены. В перерыве тренер сделал замены, во втором тайме Дима Меркулов сразу забил с пенальти, настрой улучшился, потом мы забили еще три гола с подач — и в результате победили 4:2. Это было здорово!

Следует отметить, что в чемпионате Минской области-2019 «городейчата» 2007-2008 г.р. забили 100 голов, 40 из них — на счету нападающего Никиты Бокуна(!). Это лучший бомбардир- ский результат в команде. И когда этот не по-детски серьезный парень говорит, что его любимый игрок в основной команде — легендарный городейский капитан Дмитрий Лебедев, чья статистика на данный момент 217 матчей за «Городею», из них 103 — в высшей лиге и 77 забитых голов (в элитном дивизионе — 24), но его рекорды он намерен улучшить в будущем, — веришь, что у Никиты получится побить не только эти рекорды.

15 лет назад, в 2004-м, когда команда «Городея» (тогда выступавшая под названием «Сахкомбинат») завоевала свой первый Кубок области, наверное, никто не задумывался о том, что поселковая команда стабильно будет завершать чемпионат Беларуси в десятке лучших высшей лиги, а в Городее откроется своя футбольная школа, которая громко заявит о себе на областном уровне, и в 2019 году из своих воспитанников сформирует и боеспособную команду дублеров, также входящую в первую десятку дублирующих составов белорусского футбола.

В воскресенье, 1 декабря, внимание всех воспитанников ДЮСШ по футболу «Городея» (а их — 240) и болельщиков основной команды будет направлено на завершающий, 30-й, тур 26-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Команда Олега Радушко будет заканчивать сезон выездным матчем в Солигорске. Матч ФК «Шахтер» — ФК «Городея» начнется в 14 часов. Будем ждать новостей о солено-сладком матче.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Ольги МАРЧЕНКО

и Павла ОСТРОУХА.