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…Гол-красавец Сорокина и чемпионство «городейчат»

28.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье, 24 ноября,  в рамках предпоследнего,  29-го, тура Беларусбанк — высшей лиги-2019  ФК «Городея» в домашнем матче уступил с минимальным разрывом в счете ФК «Гомель» — 2:3. Чтобы поддержать травмированного Сергея Пушнякова и заболевшего Леонида  Ханкевича на начало встречи игроки «Городеи» вышли в майках с надписями «Пуша, Лёня, мы с вами». Голами в этом футбольном поединке  отметились «городейцы»  Артем Архипов (пен.)  и Андрей Сорокин (именно этот гол ассоциация «Белорусская федерация футбола» включила в четверку лучших голов 29 тура высшей лиги).

…Гол-красавец Сорокина и чемпионство «городейчат»

Момент матча ФК «Городея» — ФК «Гомель»

По итогам 29 тура «Городея» сохранила свое 7 место в турнирной таблице высшей лиги (44 очка), а чемпионом Беларуси-2019, за тур до окончания чемпионата, впервые в истории суверенной Беларуси стал ФК «Динамо-Брест» (72 очка), «серебро» чемпионата себе гарантировал  15-кратный чемпион страны — борисовский БАТЭ (67 очков), бронзу — солигорский «Шахтер» (62 очка).

Также в день матча на городейском стадионе завершилась совместная акция футбольного клуба с Несвижской районной организацией Белорусского Общества Красного Креста, приуроченная  к Международному дню инвалидов Республики Беларусь.  Рядом со стадионом работала точка сбора  необходимого людям с инвалидностью разных возрастов, проживающим в Несвижском районе. В перерыве матча всё собранное было передано представителю Несвижской районной организации БОКК Инне Василевич и председателю правления  Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» Галине Галабурда.  Они тепло поблагодарили всех, принявших участие в акции.

…Гол-красавец Сорокина и чемпионство «городейчат»

Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — чемпионы Минщины среди команд 2005-2006 г.р.

Также в фан-зоне городейского стадиона прошло чествование воспитанников детско-юношеской  спортшколы по футболу «Городея» — команд 2007-2008 г.р. (капитан Никита Бокун) и  2005-2006 г.р. (капитан Никита Лепетило), в ноябре 2019 года в своих возрастных группах  ставших чемпионами Минской области среди ДЮСШ, СДЮШОР и ФК. Поздравляя «городейчат», их родителей и тренеров, директор УФКиС «Футбольный клуб «Городея» Александр Марченко отметил, что ребята  смогли достигнуть высоких результатов, благодаря своим волевым качествам, слаженной работе  коллектива ДЮСШ, поддержке родителей и помощи руководства Несвижского райисполкома. Яркие футбольные победы юных футболистов формируют положительный имидж Несвижского района на спортивной арене Минщины, ведь ДЮСШ по футболу «Городея»  на областном уровне представили  юноши, проживающие в Несвиже, Городее и других населенных пунктах района.

…Гол-красавец Сорокина и чемпионство «городейчат»

Председатель правления
Несвижской районной
организации ОО «Белорусское
общество инвалидов»
Галина Галабурда и представитель Несвижской районной организации БОКК Инна Василевич

Директор ДЮСШ по футболу «Городея» Юрий  Бородулин считает, что этот успех — результат плодотворной работы детских тренеров Евгения Платуна и Дениса Коржика:

— Эти тренеры всегда находят подход к детям,   внимательно присматриваются к ним с первых тренировок, помогают выбрать игровое амплуа. Они хорошо подготовили юных футболистов для выступления в  областном чемпионате, выбрали правильную методику. Младшие ребята уже 5 лет занимаются футболом, в прошлом году дебютировали в чемпионате области. К сожалению, не вышли в финальную часть — были самыми юными участниками соревнований. Набравшись опыта, в этом сезоне завоевали чемпионский титул. Это их первый успех. На этом останавливаться не намерены: в январе эта команда примет участие в очень серьезном турнире — открытом первенстве г. Минска по мини-футболу с участием юношеских команд топ-клубов белорусского футбола и футбольных  академий. Старшие ребята – команда 2007-2008 годов  рождения — в прошлом году были серебряными призерами  чемпионата Минщины, в этом сезоне улучшили свой результат, это радует — значит, работа с ними ведется в правильном направлении. Сейчас эти футболисты дебютируют в юношеском чемпионате Беларуси (группа  2005 г.р.). На данный момент — на 3-м месте в турнирной таблице.

Родители детей  не только радуются успехам начинающих спортсменов, но и считают важным то, что ребенок — в команде, у него есть друзья и хороший наставник.

— Пять лет назад сын заинтересовался телевизионными футбольными матчами, тогда мы и отвели его в футбольную секцию, — рассказывает  отец юного чемпиона Виталий Бокун. — Считаю, что повезло с тренером. Евгений Викентьевич Платун — постоянно на связи с нами, информирует, как проходят тренировки,  контролирует организационные моменты, если отсутствует на соревнованиях  из-за того, что выступает с другим возрастом, — спрашивает у Никиты как у капитана команды, как играли, почему такой результат.

— Что почувствовали, когда узнали, что сын стал капитаном команды?

 — Я был только рад. Ведь Никита объективно был лучшим в команде, это отметили тренеры, а ребята были «за».

 — Футбол учебе не мешает?

— Нагрузка у гимназиста-отличника действительно ощутимая, но сын старается всё успевать. Мы поддерживаем, ведь занятия спортом детям нужны. 

— Видите в сыне будущего профессионального спортсмена?

— Пока задача с определением будущей профессии перед нами остро не стоит. Это очень сложный выбор, ведь профессио-нальный спорт сопряжен с профессиональными травмами. В первую очередь футбол — для здоровья, дисциплины и воспитания командного духа.

— Уже третий сезон я являюсь капитаном команды ребят 2007-2008 годов рождения, — рассказывает Никита Бокун. — В мою задачу входит настроить команду на матч, рассказать о соперниках, ведь я занимаюсь дольше всех и видел противника в деле. В игре я подсказываю ребятам, как лучше действовать, кроме меня это делает и вратарь — он со своей позиции видит всё поле. В перерыве в раздевалке также подбадриваю ребят.

— Какой матч этого чемпионата запомнился тебе больше всего?

— С ребятами из ФК «Смолевичи». Мы тогда после первого тайма проигрывали 0:2 и были очень расстроены. В перерыве тренер сделал замены, во втором тайме Дима Меркулов сразу забил с пенальти, настрой улучшился, потом мы забили еще три гола с подач — и в результате победили 4:2. Это было здорово!

Следует отметить, что в чемпионате Минской области-2019 «городейчата» 2007-2008 г.р. забили 100 голов, 40 из них — на счету нападающего Никиты Бокуна(!). Это лучший бомбардир- ский результат в команде. И когда этот не по-детски серьезный парень говорит, что его любимый игрок в основной команде — легендарный городейский капитан Дмитрий Лебедев, чья статистика на данный момент 217 матчей за «Городею», из них 103 — в высшей лиге и 77 забитых голов (в элитном дивизионе — 24), но его рекорды он намерен улучшить в будущем, — веришь, что у Никиты получится побить не только эти рекорды.

15 лет назад, в 2004-м, когда команда  «Городея» (тогда выступавшая под названием «Сахкомбинат») завоевала свой первый Кубок области, наверное, никто не задумывался о том,  что поселковая команда стабильно будет завершать чемпионат Беларуси в десятке лучших высшей лиги, а в Городее откроется своя  футбольная школа, которая громко заявит о себе на областном уровне, и в 2019 году из своих воспитанников сформирует и боеспособную команду дублеров, также входящую в первую десятку дублирующих составов белорусского футбола. 

В воскресенье, 1 декабря, внимание всех воспитанников ДЮСШ  по футболу «Городея» (а их  —  240)  и болельщиков основной команды будет направлено на завершающий, 30-й, тур 26-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Команда Олега Радушко будет заканчивать сезон выездным матчем в Солигорске. Матч ФК «Шахтер» — ФК «Городея» начнется в 14 часов. Будем ждать новостей о солено-сладком матче.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото Ольги МАРЧЕНКО

и Павла ОСТРОУХА.


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Теги: Новости, Брест
 
 
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В воскресенье, 24 ноября,  в рамках предпоследнего,  29-го, тура Беларусбанк — высшей лиги-2019  ФК «Городея» в домашнем матче уступил с
 
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