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Минфин не видит перспективы для новой программы с МВФ в 2020 году

28.11.2019 08:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минфин не видит перспективы для новой программы с МВФ в 2020 году
Фото из открытых источников

«Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», - слова министра приводит БЕЛТА.

Несмотря на это, при формировании программы социально-экономического развития на следующую пятилетку Беларусь будет взаимодействовать с МВФ и Всемирным банком.

«Будем обсуждать их предложения, видение того, как должна реализовываться экономическая политика». 

Минфин не видит перспективы для новой программы с МВФ в 2020 году
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По словам министра финансов Максима Ермоловича, партнеры из МВФ хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе и более активное повышение...
 
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