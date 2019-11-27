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Минфин не видит перспективы для новой программы с МВФ в 2020 году
28.11.2019 08:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», - слова министра приводит
Несмотря на это, при формировании программы социально-экономического развития на следующую пятилетку Беларусь будет взаимодействовать с МВФ и Всемирным банком.
«Будем обсуждать их предложения, видение того, как должна реализовываться экономическая политика».
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