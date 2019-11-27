В Бресте создали единую базу организаций и специалистов, оказывающих помощь в сфере психического здоровья

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте создали общедоступную базу организаций и специалистов, оказывающих помощь и поддержку в сфере психического здоровья. Презентация базы «INFO_Среда» пройдет 5 декабря в 11.00 в УЗ «Брестский областной психоневрологический диспансер» (ул. Советская, 13, конференц-зал). Вход свободный для всех желающих.





Инициатор создания общедоступной базы организаций и специалистов в сфере психического здоровья – Брестский Клубный дом (социально-реабилитационная служба для людей с ментальными заболеваниями).

«За информационной поддержкой о деятельности специалистов, занятых в сфере ментальных заболеваний, в Клубный дом ежедневно обращается не менее 20 человек. Поэтому единая база будет полезна людям, впервые столкнувшимся с психологическим кризисом или уже имеющим ментальные заболевания, их родственникам, специалистам оказывающим помощь и поддержку в сфере ментального здоровья, – отмечает Костюк Татьяна Владимировна, психолог, координатор создания базы «INFO_Среда». – Также мы рассчитываем, что представленная в общем доступе информация о специалистах, описание видов помощи, которые они оказывают, повлияет на повышение информированности брестчан о психическом здоровье, поможет в борьбе со стигмой в психиатрии и формировании толерантного отношения к людям, столкнувшимся с данной проблемой».

Общедоступная информационная база «INFO_Среда» включает государственные и негосударственные организации г. Бреста, которые оказывают помощь в сфере психического здоровья. Перечень организаций и специалистов разбит по видам деятельности:

психиатрическая помощь/прием врача психиатра-нарколога,

психотерапевтическая помощь/прием врача психотерапевта,

психологическая помощь/прием психолога,

психиатрическая реабилитация,

социальные службы помощи и поддержки,

телефоны доверия.

Информационная база «INFO_Среда» содержит краткое описание основных видов помощи в сфере ментального здоровья, список организаций и специалистов, оказывающих помощь и поддержку в сфере психического здоровья совершеннолетним гражданам, а также их контакты.

Ресурс представлен в общем доступе на сайте Брестского Клубного дома

http://bk-clubhouse.by/informacionnaya-baza-info_sreda/ . Печатную версию базы «INFO_Среда» можно получить в учреждениях, которые включены в базу и у социальных партнеров Брестского Клубного дома.

Информационная база «INFO_Среда» создана в рамках реализации проекта «Школа проектного менеджера» при поддержке Центра Регионального Развития «Дзедзіч» и УЗ «Брестский областной психоневрологический диспансер».

Брестский Клубный дом – социально-реабилитационная служба для людей с ментальными заболеваниями. Служба помогает людям, имеющим опыт ментальных заболеваний адаптироваться в жизни, начать общаться, работать, преодолеть страх и найти свое место в жизни.