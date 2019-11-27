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В Бресте создали единую базу организаций и специалистов, оказывающих помощь в сфере психического здоровья
28.11.2019 08:33 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте создали общедоступную базу организаций и специалистов, оказывающих помощь и поддержку в сфере психического здоровья. Презентация базы «INFO_Среда» пройдет 5 декабря в 11.00 в УЗ «Брестский областной психоневрологический диспансер» (ул. Советская, 13, конференц-зал). Вход свободный для всех желающих.
Инициатор создания общедоступной базы организаций и специалистов в сфере психического здоровья – Брестский Клубный дом (социально-реабилитационная служба для людей с ментальными заболеваниями).
«За информационной поддержкой о деятельности специалистов, занятых в сфере ментальных заболеваний, в Клубный дом ежедневно обращается не менее 20 человек. Поэтому единая база будет полезна людям, впервые столкнувшимся с психологическим кризисом или уже имеющим ментальные заболевания, их родственникам, специалистам оказывающим помощь и поддержку в сфере ментального здоровья, – отмечает Костюк Татьяна Владимировна, психолог, координатор создания базы «INFO_Среда». – Также мы рассчитываем, что представленная в общем доступе информация о специалистах, описание видов помощи, которые они оказывают, повлияет на повышение информированности брестчан о психическом здоровье, поможет в борьбе со стигмой в психиатрии и формировании толерантного отношения к людям, столкнувшимся с данной проблемой».
Общедоступная информационная база «INFO_Среда» включает государственные и негосударственные организации г. Бреста, которые оказывают помощь в сфере психического здоровья. Перечень организаций и специалистов разбит по видам деятельности:
Информационная база «INFO_Среда» содержит краткое описание основных видов помощи в сфере ментального здоровья, список организаций и специалистов, оказывающих помощь и поддержку в сфере психического здоровья совершеннолетним гражданам, а также их контакты.
Ресурс представлен в общем доступе на сайте Брестского Клубного дома
Информационная база «INFO_Среда» создана в рамках реализации проекта «Школа проектного менеджера» при поддержке Центра Регионального Развития «Дзедзіч» и УЗ «Брестский областной психоневрологический диспансер».
Брестский Клубный дом – социально-реабилитационная служба для людей с ментальными заболеваниями. Служба помогает людям, имеющим опыт ментальных заболеваний адаптироваться в жизни, начать общаться, работать, преодолеть страх и найти свое место в жизни.
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