«Мне 57 лет, я любовница женатого мужчины. И я так больше не могу». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Быть третьей в отношениях — всегда незавидная роль. А если тебе при этом 57 и страх одиночества накрывает каждый вечер? Именно об этом нам написала читательница, которая уже 11 лет в отношениях с женатым мужчиной. На письмо женщины отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Мне 57 лет, я работаю в маленькой сельской школе. Замуж вышла в 21 год за однокурсника. Все было замечательно. Уехали по распределению в сельскую школу, думали: поработаем пару лет и уедем. Но так и остались на ПМЖ. Воспитывали двоих детей. Прожили 17 лет. А потом муж погиб в автомобильной аварии. Сказать, что было трудно, — ничего не сказать. Но я выжила… Поставив себе установку поднять детей, я отказалась от личной жизни. Сначала поступила в университет дочь, потом — сын. Понемногу стало легче в материальном плане.

Но я все чаще стала замечать, что остаюсь одна. Вот тогда и появился мужчина, которого я знала, будучи студенткой. Он тогда влюбился в меня, но был нерешительным мальчиком, и я отдала предпочтение своему однокурснику. Когда он узнал, что я одна, приехал, сказал правду, что женат и у него двое детей (возраст, как и у моих), отношения с женой нормальные, но интимных нет. Их объединяют только дети. Работает в другом городе и потерять престижное место не хочет. И что он хочет быть со мной. Правда была во всем. Решать было мне, принимаю я такие условия или нет. А я так устала от отсутствия личной жизни, что приняла решение в пользу отношений. И, по сути, стала любовницей. Дети приняли моего мужчину очень хорошо, потому что он к ним относился и относится как к родным. Да и за меня порадовались, что я буду не одна.





И живем мы с ним в таких отношениях 11 лет… Приезжает из города за 250 км два-три раза в месяц, общаемся по телефону по несколько раз в день. И все бы ничего, но вот почему-то я все чаще и чаще впадаю в какую-то тоску. Пока на работе все ничего, проблемы отвлекают, а приду домой — одна. Дети живут далеко от меня. Звонки, скайп, приезды по праздникам. И так иногда хочется сказать своему мужчине, что все, больше не приезжай, если не можешь остаться. Но что-то останавливает. Сразу мысль: тогда и таких редких встреч не будет. Подруги придерживаются мнения, что все в моих руках… Как быть?

Никогда не думала, что буду нуждаться в помощи психолога, но понимаю, что моего оптимизма надолго мне не хватит. Наступает какая-то безысходность.

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог «Центра успешных отношений»

— Основная трудность, о которой вы пишете, — это тоска и одиночество.

Как правило, такое состояние связано с отсутствием смысла жизни. В вашем случае вы стали переживать эти чувства, когда ваши дети выросли и уехали. Из вашего письма видно, что в этом для вас был смысл — воспитать детей. А когда вы это сделали — возникла пустота.

Из-за этого в вашей жизни появился мужчина, и вы этому обрадовались, так как не хотели быть одна. Но эти отношения вас не устраивают. Потому что мужчина говорит, что любит, но по факту живет в браке с другой женщиной.

И в ваших словах чувствуется обида. Но опять же, страх одиночества не дает вам разорвать с ним отношения.

Из этого я делаю вывод, что ваша главная проблема связана с отсутствием смысла жизни и человеческой близости.

Судя по тому, что вы написали, вам свойственно проявлять зависимое поведение и цепляться за других людей. Они становятся псевдосмыслом вашей жизни. И это не приводит вас к целостности и личному развитию.

Человек может обрести смысл в том, что он дает миру и другим людям. То есть в трудовой, творческой, созидательной деятельности, которая приносит пользу вам и другим.

Также мы можем найти смысл в том, что мы берем от мира, например в переживании радости, любви. Смысл любви заключается в том, что в отношениях мы раскрываем свой потенциал, все наши возвышенные способности. И познавая, и создавая условия для развития другого человека, мы познаем, совершенствуем и открываем самих себя.

Также мы можем обрести смысл в своем отношении к страданию, которое мы сейчас переживаем. То есть чему нас может научить эта ситуация?

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, важно решить, каких вы действительно хотите отношений. Если здоровых — тогда проговорите свою позицию мужчине, скажите о том, что вы хотите жить вместе и развивать ваши отношения. Если он этого не захочет — принимайте решение, оставаться в этих отношениях и ничего не ждать и продолжать страдать или строить отношения с мужчиной, который захочет с вами создать семью и жить вместе.

Рекомендую вам книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», Эриха Фромма «Искусство любить», Карена Хорни «Невротическая личность нашего времени».