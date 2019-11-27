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Начинаем голосование. Первый полуфинал конкурса «Моя кухня-3»
Источник материала: Tut.by
Третий сезон проекта
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Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 8.30 5 декабря. В этот же день начнется второй полуфинал. Следите за проектом!
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Первый полуфинал конкурса «Моя кухня-3». Голосование продлится до 5 декабря. *Партнерский материал
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