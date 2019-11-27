Начинаем голосование. Первый полуфинал конкурса «Моя кухня-3»

Источник материала: Tut.by

Третий сезон проекта «Моя кухня» , который мы запустили вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» , подходит к концу. Пришло время определить победителей. Мы разделили голосование на два полуфинала и предлагаем вам вспомнить первые 24 истории, выбрав самые интересные из них. Пятерка лучших участников пройдет в финал.

Победители финального голосования получат денежные призы: первое место — 700 BYN; второе место — 600 BYN; третье место — 500 BYN; четвертое место — 400 BYN; пятое место — 300 BYN.

Чтобы проголосовать за понравившиеся варианты, авторизуйтесь.

Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 8.30 5 декабря. В этот же день начнется второй полуфинал. Следите за проектом!

Партнер проекта:





Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики ГеосИдеал можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.