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Начинаем голосование. Первый полуфинал конкурса «Моя кухня-3»

28.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий сезон проекта «Моя кухня», который мы запустили вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал», подходит к концу. Пришло время определить победителей. Мы разделили голосование на два полуфинала и предлагаем вам вспомнить первые 24 истории, выбрав самые интересные из них. Пятерка лучших участников пройдет в финал.

Победители финального голосования получат денежные призы:

первое место — 700 BYN;

второе место — 600 BYN;

третье место — 500 BYN;

четвертое место — 400 BYN;

пятое место — 300 BYN.

Чтобы проголосовать за понравившиеся варианты, авторизуйтесь.

Голосовать можно за любое количество историй, но не чаще одного раза в сутки за определенного участника. Голосование продлится до 8.30 5 декабря. В этот же день начнется второй полуфинал. Следите за проектом!

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики ГеосИдеал можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

 
 
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Первый полуфинал конкурса «Моя кухня-3». Голосование продлится до 5 декабря. *Партнерский материал
 
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