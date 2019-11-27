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Президент Литвы рассказал Зеленскому о "культуре строительства" на БелАЭС

28.11.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время встречи в Вильне президентов Литвы и Украины поднималась тема строительства Белорусской АЭС.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что "культура строительства на этой станции, ну, совсем неудовлетворительная, это мягко говоря". Он напомнил, что не только его страна, но и ЕС обеспокоены безопасностью БелАЭС. При этом Науседа утверждал, что не стремился убедить Украину не покупать белорусскую электроэнергию, просто изложил позицию Литвы, сообщает Delfi.

Владимир Зеленский заявил, что "услышал этот сигнал". Он собирается обсудить вопрос с украинским министром энергетики. "Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев", — сказал в Вильне президент Украины. В то же время Зеленский подчеркнул, что электроэнергия из Беларуси — это один из способов борьбы с энергетическими монополистами в Украине.

Как известно, власти Литвы уже почти четыре года пытаются убедить страны ЕС присоединиться к эмбарго белорусского электричества. Однако другие страны той же Балтии Вильню не поддержали. Власти Беларуси заявляют, что при строительстве АЭС соблюдаются все необходимые требования безопасности. Первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в следующем году.
 
 
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Во время встречи в Вильне президентов Литвы и Украины поднималась тема строительства Белорусской АЭС.
 
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