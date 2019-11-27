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Первый министр Шотландии заявила о намерении провести референдум о независимости

28.11.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый министр Шотландии Никола Стерджен представила предвыборный манифест Шотландской национальной партии (SNP) с намерениями проведения референдума за независимость от Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Основное послание манифеста – "избежать Brexit и взять будущее Шотландии в свои руки".

Манифест утверждает, что SNP, выиграв большинство мест в Шотландии, направит четкий сигнал о том, что референдум о независимости должен состояться в следующем году.

Стерджен сказала, что страна столкнулась с "фундаментальным вопросом" о том, кто должен решить ее будущее.

"Демократически избранный шотландский парламент согласился с тем, что народу должен быть предоставлен выбор относительно его будущего. Невыборное правительство консерваторов в Вестминстере не имеет права отменить это решение. Не должно быть никакого Вестминстерского вето на право народа Шотландии решать свое собственное будущее", - заявила Стерджен.

SNP получила 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017 году, что делает ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании.

Стерджен говорит, что она открыта для формирования "прогрессивного альянса" с другими партиями после выборов, но исключила заключение соглашения с консерваторами или вступление в формальную коалицию с лейбористами.
 
 
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен представила предвыборный манифест Шотландской национальной партии (SNP) с намерениями проведения референдума за...
 
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