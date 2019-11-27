Первый министр Шотландии заявила о намерении провести референдум о независимости

"Европейская правда" со ссылкой на BBC . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Основное послание манифеста – "избежать Brexit и взять будущее Шотландии в свои руки".





Манифест утверждает, что SNP, выиграв большинство мест в Шотландии, направит четкий сигнал о том, что референдум о независимости должен состояться в следующем году.





Стерджен сказала, что страна столкнулась с "фундаментальным вопросом" о том, кто должен решить ее будущее.