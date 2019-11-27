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Рождественский пост 2019: что категорически нельзя делать и есть
Источник материала: Партизан
Рождественский пост в 2019 году начинается 28 ноября. Длится он 40 дней, поэтому он называется еще Четыредесятницей. Это последний пост в этом году.
Важно помнить, что главная задача Рождественского поста – очистить себя духовно. В это время главное не ссориться с родными и близкими, избавить себя от греховных мыслей и страстей. Поэтому считается, что провести пост в молитве намного важней, чем воздержание от пищи.
Рождественский пост 2019: когда
В 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится 40 дней, до 6 января 2020 года включительно. Это - последний многодневный пост в этом году.
Рождественский пост: что нельзя делать
Во время Рождественского поста нельзя злиться, лукавить, раздражаться, ссориться, осуждать кого-либо, заниматься клеветой. Также в период с 28 ноября по 6 января нельзя играть свадьбу - запрещено венчание, однако крещение детей проводится независимо от поста. Под запретом в Рождественский пост и занятия сексом. Но будьте готовы к тому, что воздержание может привести к ссоре, если кто-то один в семье неверующий.
Календарь питания в Рождественский пост
Рождественский пост не такой строгий, как Великий или Успенский. Традиционно под запретом молочные продукты, яйца и мясо, в отдельные дни разрешены вино и рыба.
Что нельзя есть во время Рождественского поста:
- мясо;
- яйца;
- молочные продукты.
Что можно есть в Рождественский пост:
- рыбу;
- сухофрукты;
- хлеб;
- каши;
- фрукты;
- вино.
В меню Рождественского поста разрешается к постным блюдам добавлять немного растительного масла и рыбу. В среду и пятницу можно употреблять только продукты растительного происхождения без масла, сухоядение. По понедельникам можно употреблять горячую пищу, но без растительного масла. Во вторник и четверг разрешена горячая пища с растительным маслом. В выходные дни разрешается употреблять рыбу и вино. Также это касается и праздников - Введение в Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, Андрея Первозванного 13 декабря, Николая Чудотворца 19 декабря.
Самый строгий постный день приходится на Сочельник, 6 января, то есть вечер накануне Рождества. Целый день верующие должны воздерживаться от пищи, пока на небе не появится первая звезда, пишет unian.net.
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Рождественский пост в 2019 году начинается 28 ноября. Длится он 40 дней, поэтому он называется еще Четыредесятницей. Это последний пост в этом году.
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