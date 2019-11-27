|
Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Источник материала: Партизан
Нападающий Барселоны Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив гол в ворота 34 соперников в рамках турнира.
Также матч против Боруссии стал для Месси 700 за Барселону, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Барселоны Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив гол в ворота 34 соперников в рамках турнира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)