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СК ищет очевидцев смертельного ДТП в Минском районе

28.11.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК ищет очевидцев смертельного ДТП в Минском районе
Следственный комитет РБ

36-летний водитель Mazda, двигаясь по 21-му километру автодороги «Колодищи - Заславль», наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в деревне Приморье.

В результате происшествия 65-летний местный житель от полученных телесных повреждений скончался в больнице, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 302-54-69, 8 (029) 502-67-42. 

СК ищет очевидцев смертельного ДТП в Минском районе
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Теги: Гомель
 
 
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