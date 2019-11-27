СК ищет очевидцев смертельного ДТП в Минском районе

Источник материала: Аргументы и факты

36-летний водитель Mazda, двигаясь по 21-му километру автодороги «Колодищи - Заславль», наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в деревне Приморье.

В результате происшествия 65-летний местный житель от полученных телесных повреждений скончался в больнице, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.