|
Фанаты осквернили статую Златана из-за «предательства» шведа
Источник материала: Tut.by
Фанаты шведского «Мальмё» изуродовали статую бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича — вчера утром на нее надели туалетный стульчак и мусорный пакет, а вечером и вовсе подожгли,
Эти выходки болельщиков, скорее всего, стали реакцией на своеобразное возвращение Ибры в шведский футбол, но не в «Мальмё» — несколько дней назад приобрел 47% акций другого клуба скандинавской страны — «Хаммарбю». «Мне всегда нравилась эта команда и ее фанаты», — сказал Златан после заключения сделки.
Болельщики первого профессионального клуба нападающего, очевидно, восприняли такой шаг как предательство.
Отметим, что последним работодателем игрока был «Лос-Анджелес Гэлакси», а в данный момент Ибрагимович является свободным агентом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведу больше не рады в родном городе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)