Фанаты осквернили статую Златана из-за «предательства» шведа

Источник материала: Tut.by

Фанаты шведского «Мальмё» изуродовали статую бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича — вчера утром на нее надели туалетный стульчак и мусорный пакет, а вечером и вовсе подожгли, пишет eurosport.

Эти выходки болельщиков, скорее всего, стали реакцией на своеобразное возвращение Ибры в шведский футбол, но не в «Мальмё» — несколько дней назад приобрел 47% акций другого клуба скандинавской страны — «Хаммарбю». «Мне всегда нравилась эта команда и ее фанаты», — сказал Златан после заключения сделки.

Fans Malmö bekladden standbeeld van Zlatan Ibrahimovic na nieuws over rol als mede-eigenaar bij Hammarby https://t.co/xZUq93mty6 pic.twitter.com/TXjXiUMSCD — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) November 27, 2019

Болельщики первого профессионального клуба нападающего, очевидно, восприняли такой шаг как предательство.

Отметим, что последним работодателем игрока был «Лос-Анджелес Гэлакси», а в данный момент Ибрагимович является свободным агентом.