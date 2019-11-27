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Фанаты осквернили статую Златана из-за «предательства» шведа

28.11.2019 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фанаты шведского «Мальмё» изуродовали статую бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича — вчера утром на нее надели туалетный стульчак и мусорный пакет, а вечером и вовсе подожгли, пишет eurosport.

Эти выходки болельщиков, скорее всего, стали реакцией на своеобразное возвращение Ибры в шведский футбол, но не в «Мальмё» — несколько дней назад приобрел 47% акций другого клуба скандинавской страны — «Хаммарбю». «Мне всегда нравилась эта команда и ее фанаты», — сказал Златан после заключения сделки.

Болельщики первого профессионального клуба нападающего, очевидно, восприняли такой шаг как предательство.

Отметим, что последним работодателем игрока был «Лос-Анджелес Гэлакси», а в данный момент Ибрагимович является свободным агентом.

 
 
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