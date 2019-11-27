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Подорожают мобильная связь и сигареты, власти решат вопрос с ценами на сахар. Изменения декабря
Источник материала: Tut.by
С 1 декабря в Беларуси вырастут цены на многие марки сигарет, а компания А1 увеличивает стоимость популярных тарифных планов. В конце декабре власти должны решить вопрос с минимальными ценами на сахар. FINANCE.TUT.BY составил подборку декабрьских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
Как изменится стоимость услуг мобильного оператора
Компания А1 с первого декабря
Решат вопрос с минимальными ценами на сахар
В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым с 1 октября на 90 дней установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Власти
Цена сахара на полках с учетом НДС не должна была опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. Выросли также закупочные оптовые цены.
В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.
Начнут штрафовать за летнюю «резину»
С 1 декабря водители могут
Подорожают сигареты и появятся в продаже новые марки
С 1 декабря
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа
Минчане смогут присмотреть работу на общегородской ярмарке вакансий
В Минске 12 декабря
Общегородская ярмарка вакансий пройдет в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7). Время работы ярмарки — с 10.00 до 13.00.
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FINANCE.TUT.BY составил подборку декабрьских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
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