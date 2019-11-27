Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов

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Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси на 33-й минуте забил гол в матче группового этапа с дортмундской «Боруссией» ( читайте, как проходил матч ), таким образом обогнав португальского футболиста Криштиану Роналду и бывшего игрока «Реала» Рауля по количеству команд, в ворота которых удалось попасть в ходе турнира, передает РБК.



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«Боруссия» стала 34-м соперником нападающего, которому он забил гол в Лиге чемпионов. Кроме того, этот матч стал 700-м для игрока в составе «Барселоны».

Матч завершился победой испанского клуба со счетом 3:1: на 29-й минуте счет открыл Альберто Суарес, на 67-й минуте в ворота соперника забил Антуан Гризманн. Через десять минут полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо забил первый и последний гол своей команды в матче.