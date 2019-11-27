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Месси установил новый рекорд Лиги Чемпионов

28.11.2019 08:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси на 33-й минуте забил гол в матче группового этапа с дортмундской «Боруссией» (читайте, как проходил матч), таким образом обогнав португальского футболиста Криштиану Роналду и бывшего игрока «Реала» Рауля по количеству команд, в ворота которых удалось попасть в ходе турнира, передает РБК.


Фото: Reuters

«Боруссия» стала 34-м соперником нападающего, которому он забил гол в Лиге чемпионов. Кроме того, этот матч стал 700-м для игрока в составе «Барселоны».

Матч завершился победой испанского клуба со счетом 3:1: на 29-й минуте счет открыл Альберто Суарес, на 67-й минуте в ворота соперника забил Антуан Гризманн. Через десять минут полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо забил первый и последний гол своей команды в матче.

 
 
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«Боруссия» стала 34-м соперником нападающего, которому он забил гол в турнире.
 
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