ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта

28.11.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», 28 ноября с 9.00 восстанавливается движение городских маршрутных автобусов №№ 1, 3, 3А, 16 по ул. Полесской. Эти изменения произошли в связи с окончанием строительства жилых домов по ул. Полесской. В автобусном парке напомнили, что в прямом направлении от Железнодорожного вокзала движение автобусов указанных маршрутов будет осуществляться по ул. Железнодорожной и ул. Полесской, в обратном направлении – по ул. И. Чуклая и ул. Железнодорожной.

Накануне произошли изменения в маршрутной сети пригородного сообщения. Так, с 27 ноября исключается заезд в сельские населенные пункты Горново, Сернички автобусов маршрута Пинск — Лосичи по рабочим дням с одновременным изменением времени отправления от АВ «Пинск» с 07.00 на 07.15 (т.е. автобус будет следовать по прямой). В субботу обслуживание маршрута Пинск-Лосичи остается без изменений.

На маршруте Пинск — Лопатино по рабочим дням вводится заезд в д. Сернички и д. Горново при движении в Пинск утреннего рейса. Одновременно, время отправления данного рейса от АВ «Пинск» изменяется с 05.55 на 05.45, из д. Лопатино с 06.45 на 06.33.

На маршруте Пинск — Паре по понедельникам, средам и пятницам вводится заезд в сельские населённые пункты Горново, Сернички с одновременным изменением времени отправления от АВ «Пинск» данного рейса с 15.45 на 15.33.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», 28 ноября с 9.00 восстанавливается движение городских маршрутных автобусов №№ 1, 3, 3А, 16 по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Работать было невозможно». Как автоматизировали крупнейший в стране интернет-магазин сантехники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика