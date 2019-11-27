В Пинске улица Полесская открывается для движения автотранспорта

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», 28 ноября с 9.00 восстанавливается движение городских маршрутных автобусов №№ 1, 3, 3А, 16 по ул. Полесской. Эти изменения произошли в связи с окончанием строительства жилых домов по ул. Полесской. В автобусном парке напомнили, что в прямом направлении от Железнодорожного вокзала движение автобусов указанных маршрутов будет осуществляться по ул. Железнодорожной и ул. Полесской, в обратном направлении – по ул. И. Чуклая и ул. Железнодорожной.

Накануне произошли изменения в маршрутной сети пригородного сообщения. Так, с 27 ноября исключается заезд в сельские населенные пункты Горново, Сернички автобусов маршрута Пинск — Лосичи по рабочим дням с одновременным изменением времени отправления от АВ «Пинск» с 07.00 на 07.15 (т.е. автобус будет следовать по прямой). В субботу обслуживание маршрута Пинск-Лосичи остается без изменений.

На маршруте Пинск — Лопатино по рабочим дням вводится заезд в д. Сернички и д. Горново при движении в Пинск утреннего рейса. Одновременно, время отправления данного рейса от АВ «Пинск» изменяется с 05.55 на 05.45, из д. Лопатино с 06.45 на 06.33.

На маршруте Пинск — Паре по понедельникам, средам и пятницам вводится заезд в сельские населённые пункты Горново, Сернички с одновременным изменением времени отправления от АВ «Пинск» данного рейса с 15.45 на 15.33.

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