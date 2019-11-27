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Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост

28.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост
28 ноября у православных начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан 7 дней, у других – несколько больше. На Соборе 1166 года всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова 40 дней. Рождественский пост – последний многодневный пост в году.

Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа, то этот пост называют Филипповым.

Рождественский пост по строгости приближается к Петровскому. По церковному уставу во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается растительное масло. Рыбу можно есть только по большим праздникам, во все субботы и воскресенья до 20 декабря когда пост становится еще более строгим, а также в дни памяти великих святых, если они выпадают на вторник и четверг. Если в понедельник, среду и пятницу нет праздника, то назначается сухоядение, а во вторник и четверг разрешается вино и растительное масло.

Самым строгим постным днем считается 6 января – Рождественский Сочельник, когда следует отказаться от пищи до появления на небе первой звезды.

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистыми сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принесли Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

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Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост Сегодня православные верующие вступают в Рождественский пост

 
 
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