Осень в Волковыске (аэросъемка)

Теплая, солнечная, яркая... Именно такой осень в Волковыске увидел гродненский фотограф Сергей Морозов ( instagram: @banifacyj). Красочный центр города, наши храмы, площадь Ленина, фонтан. Скоро все укроет зима. Принесет с собой холодный ветер, вьюгу, снега. Волковычане начнут готовится к новогодним праздникам. А пока предлагаем вместе с нами вспомнить теплые дни и полюбоваться городом с высоты птичьего полета.
Дорога к городу
Центр города
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Улица Ленина
Центр города
Площадь Ленина
Костел Святого Вацлава
Волковысский городской Дом культыры
Огни ночного города