Осень в Волковыске (аэросъемка)

Источник материала: Новости Волковыска

Теплая, солнечная, яркая... Именно такой осень в Волковыске увидел гродненский фотограф Сергей Морозов ( instagram: @banifacyj). Красочный центр города, наши храмы, площадь Ленина, фонтан. Скоро все укроет зима. Принесет с собой холодный ветер, вьюгу, снега. Волковычане начнут готовится к новогодним праздникам. А пока предлагаем вместе с нами вспомнить теплые дни и полюбоваться городом с высоты птичьего полета.





Дорога к городу





Центр города

















Храм Благовещения Пресвятой Богородицы









Улица Ленина





Центр города





Площадь Ленина









Костел Святого Вацлава









Волковысский городской Дом культыры





Огни ночного города