Теплая, солнечная, яркая... Именно такой осень в Волковыске увидел гродненский фотограф Сергей Морозов ( instagram: @banifacyj). Красочный центр города, наши храмы, площадь Ленина, фонтан. Скоро все укроет зима. Принесет с собой холодный ветер, вьюгу, снега. Волковычане начнут готовится к новогодним праздникам.  А пока предлагаем вместе с нами вспомнить теплые дни и полюбоваться городом с высоты птичьего полета. 

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Дорога к городу

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Центр города

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Улица Ленина

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Центр города

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Площадь Ленина

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Костел Святого Вацлава

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Волковысский городской Дом культыры

 

Осень в Волковыске (аэросъемка)

Огни ночного города

 

 