Заказник «Замковый лес» под Волковыском: красные дубы, целебные травы, дендропарк на опушке

Источник материала: Новости Волковыска

Что в имени его?



пишет Гродненская правда. Заказник «Замковый лес» был создан постановлением Совета Министров Республики Беларусь в мае 1998 года. Его границы прошли по краю лесного массива, который одной стороной приближается к Волковыску, а другой чертит границу между Волковысским и Зельвенским районами. Общая площадь заказника относительно небольшая – 3850 гектаров,Гродненская правда.









Откуда пошло название лесного массива, а после и заказника – загадка. В Волковысском военно-историческом музее имени Багратиона рассказали, что, по одной из версий, в этих местах когда-то был замок. Вот и лес, принадлежавший его владельцам, назвали Замковым. Правда, следы цитадели сегодня не найти.

Есть другая версия. Замковый – это как признак высшего качества леса, его элитности по породному составу и возрасту. Впрочем, друг другу эти версии не противоречат: логично, что лучший в регионе лес принадлежал знатным особам.



лесничий Волковысского лесничества Станислав Горощик. – Позже железную дорогу разобрали, сегодня от нее местами осталась только насыпь. – В годы Первой мировой войны через Замковый лес проложили узкоколейку. Здесь добывали древесину и вывозили ее на запад. Она была хорошего качества, достаточно зрелая, – рассказал– Позже железную дорогу разобрали, сегодня от нее местами осталась только насыпь.

Красные дубы и грабовые рощи



Более 90 процентов территории заказника – это лес. Треть его занимают дубравы. Главная достопримечательность здесь – «царь-дуб», как величают его местные. Более 400 лет назад появился он из земли несмелым росточком. А сегодня – почти великан, более 30 метров в высоту и более 170 сантиметров в диаметре ствола. Именно к нему ведет главная туристическая экотропа заказника. Двухкилометровый маршрут прекрасно подходит для неспешной прогулки по лесу.









По дороге туристы не раз встретят дубравы. Помимо привычного глазу черешчатого дуба здесь можно увидеть красный. Местные жители называют его «наполеоновкой» – как и дорогу, по которой два столетия назад прошла армия французов. Говорят, именно они принесли и посадили на наших землях первые деревья красного дуба. Постепенно он распространился.









Узнать этот вид дуба осенью легко по окраске листьев – крона прямо огнем горит. Летом – по их форме: кончики листьев более острые, чем-то напоминают кленовые. Отличаются и желуди. Плоды красного дуба заметно заострены внизу.

По дороге к «царь-дубу» туристы пройдут мимо грабовой рощи. Особая форма кроны этих деревьев, вытянутая вверх, прекрасно видна осенью и зимой, когда опадают все листья. Зимой в таком лесу очень светло. Летом в них царит приятная прохлада.









К слову, целые рощи граба в нашей местности – редкость. Ведь это почти что северо-восточный предел распространения вида. Иначе говоря, в более теплых широтах граб встречается часто, а чем дальше на север – реже.

– С течением времени лес меняется. Это естественный процесс: одни деревья стареют и умирают, другие пробиваются и растут, – отмечает Станислав Горощик. – На этот процесс влияет в том числе климат. Хвойные постепенно отступают на север, а на смену им с юга приходят новые породы. В естественной природе все чаще можно встретить ясень, больше дубов, лип. Граб – тоже «южанин».















Лесной бальзам, тетеревятник, неясыть…



На территории заказника произрастает 17 видов высших растений, выявлены места обитания 9 видов животных, подлежащих охране в соответствии с национальным законодательством. Каждый год приезжают специалисты из Академии наук, проводят исследования, выдают охранные обязательства по краснокнижникам. Из растений это баранец обыкновенный, ветреница лесная, равноплодник василистниковый и многие другие. Астранция большая, к примеру, чаще всего встречается в горных районах Средней Европы. В Беларуси известно два местонахождения: в Беловежской пуще и Замковом лесу. Также в заказнике в мае-июне можно увидеть цветущие дикие ирисы, или касатик сибирский.

Если спросить про особо ценные виды, сотрудники лесхоза первым делом назовут кадило сарматское. Оно же известно под названиями лесной бальзам, лесной табак, пчельник и другими. Пчельником зовут его неслучайно: цветки источают выраженный медовый запах, что, конечно, привлекает к ним насекомых. Кадило сарматское – ценное лекарственное, медоносное и декоративное растение. В народной медицине, считается, помогает при язве, заболеваниях печени, сердца. Используется и для ароматизации напитков, например, чаев. На территории заказника произрастает 17 видов высших растений, выявлены места обитания 9 видов животных, подлежащих охране в соответствии с национальным законодательством. Каждый год приезжают специалисты из Академии наук, проводят исследования, выдают охранные обязательства по краснокнижникам. Из растений это баранец обыкновенный, ветреница лесная, равноплодник василистниковый и многие другие. Астранция большая, к примеру, чаще всего встречается в горных районах Средней Европы. В Беларуси известно два местонахождения: ви Замковом лесу. Также в заказнике в мае-июне можно увидеть цветущие дикие ирисы, или касатик сибирский.Если спросить про особо ценные виды, сотрудники лесхоза первым делом назовут кадило сарматское. Оно же известно под названиями лесной бальзам, лесной табак, пчельник и другими. Пчельником зовут его неслучайно: цветки источают выраженный медовый запах, что, конечно, привлекает к ним насекомых. Кадило сарматское – ценное лекарственное, медоносное и декоративное растение. В народной медицине, считается, помогает при язве, заболеваниях печени, сердца. Используется и для ароматизации напитков, например, чаев.





















Если говорить о фауне заказника, здесь обитают почти три десятка млекопитающих, в том числе два вида – барсук и рысь, занесенные в Красную книгу Беларуси. Чаще всего здесь можно встретить лося, оленя, козу, кабана, зайца.

Из птиц заслуживают особого внимания внешне наиболее эффектные крупные хищные птицы. Это канюк, осоед, тетеревятник. А также более мелкие – перепелятник, чеглок, пустельга, черный аист, серая неясыть и ушастая сова.







