Источник материала: Новости Волковыска

«В октябре-ноябре на водоемах страны проходит масштабная профилактическая акция «Рыбалка по правилам». В период ее проведения общественность регулярно оповещали о рейдах и усилении контроля за соблюдением правил любительского рыболовства. Но уже с декабря текущего года рыболовов не будут предупреждать о рейдах. При этом с учетом погодных условий, которые способствуют образованию льда на водоемах, контроль будет по-прежнему организован в усиленном режиме», – рассказали в БООР.