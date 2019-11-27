В Госдепе США намерены поддерживать давление на Россию для соблюдения минских соглашений

По ее словам, США поддерживают территориальную целостность суверенитета страны в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря между Украиной, Францией, Германией и Россией.





«CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию с тем, чтобы она соблюдала свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — заявила Ортагус.





Представитель госдепа отметила, что Зеленский в последние недели принял предусмотрительные и сложные шаги в направлении мира и реформ. Она добавила, что США довольны тем, как Киев реализует реформы, направленные на «долгосрочную безопасность и процветание».