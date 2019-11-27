В часовне повстанцев Калиновского установили таблички с их именами. Есть и белорусский язык

"Еврорадио" . Вывески сделаны на белорусском, литовском и польском языках, передает





22 ноября в Вильне прошла торжественная церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников. Останки повстанцев были обнаружены на Замковой горе. Официально белорусскую делегацию на церемонии возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко.





Тысячи белорусов приехали проститься с национальным героем, которым является Кастусь Калиновский. Сотни национальных бело-красно-белых флагов двигались в колонне, сопровождавшей останки повстанцев из кафедрального костела до кладбища Росса.