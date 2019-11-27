«Мы не сидим на диетах». Балерина рассказала о секретах завидной стройности

Источник материала: Tut.by

Прима-балерина Большого театра покорила сцены Театра Елисейских полей в Париже, Лондонского Колизеума, Большого театра России и создала собственную детскую балетную школу. Несмотря на завидную стройность, она никогда не отказывает себе в мясе и сладостях. Для проекта «Вкус жизни» Марина Вежновец показала свой холодильник и развеяла многие мифы о балеринах.

Договориться с заслуженной артисткой Беларуси на интервью непросто. Уже много лет дни Марины жестко расписаны по минутам.

— У меня вообще нет свободного времени, постоянно что-то делаю, — улыбается она, — Такой стиль жизни — все время в движении.





В 10 утра — ежедневная тренировка в балетном классе, потом репетиция, если есть спектакль. После этого заехать домой: покормить и уложить спать ребенка. И сразу отправиться в хореографический колледж, где Марина преподает детям. Потом она ведет занятия в «Балетной школе Вежновец», которую основала с сестрой Аленой. Если есть спектакль, то домой героиня возвращается часов в одиннадцать, но дочь Елизавета всегда дожидается маму.

Марина пришла в художественную гимнастику в 5 лет, привычка к ежедневному труду сформировалась еще тогда. Говорит, что как бы тяжело ни приходилось, у нее в лексиконе нет фразы «все, я устала, не могу больше».

— Все можно совместить и успеть, если расставить приоритеты, — делится секретами невероятной выносливости балерина. — Я уверена, что мне помогает то, что наработано еще в детстве. В художественной гимнастике были сильные нагрузки и очень строгая дисциплина. Мне кажется, на этой выносливости я держусь до сих пор. Ведь сейчас в график добавились еще своя школа и маленький ребенок, благо с Лизой очень помогают все члены нашей большой семьи.

«Я фантазировала, что быстро выйду на сцену после родов»

Сегодня в приоритете у балерины дочка Елизавета:

— Когда забеременела, сразу бросила танцевать, потому что первый опыт был печальный. Пришлось дотанцовывать на гастролях, и я потеряла ребенка. В этот раз я решила убрать все, что может помешать.





Марина признается, что фантазировала, как сразу после родов вернется к занятиям и быстро выйдет на сцену. Но так бывает, наверное, только на картинках в Instagram, в жизни получилось иначе.

Восстановиться после беременности было сложнее, чем после тяжелой травмы стопы, когда за три с половиной месяца в гипсе правая нога превратилась в кости, обтянутые кожей.

— Тогда нога мешала, но тело подчинялось, — вспоминает Марина, — А сейчас мне было настолько некомфортно! Нет, внешне я быстро пришла в форму. Сложно было работать, когда ты привыкла все делать легко, а тут тело не слушается. Полноценно первый спектакль станцевала через полгода. А гибкость, легкость в движениях возвращается только сейчас, спустя год.





В восстановлении после родов большую поддержку Марине оказала семья. Коллеги тоже утешали: не торопись, дай себе время. Поддерживала Марину и одноклассница, солистка Большого театра Ирина Еромкина (у Ирины трое детей. — Прим. TUT.BY): не зацикливайся, просто делай, просто работай.

— То, что я быстро восстановилась — это и заслуга нашего художественного руководителя Юрия Трояна. Он дал спектакль, от которого просто невозможно отказаться. И я собрала все силы, потому что есть мотивация.

«Если пичкать тело ерундой — не стоит ждать красоты»

Марина говорит, что самочувствие и уровень энергии очень зависят от питания. Прима показывает свой холодильник и развеивает мифы о том, что балерины постоянно сидят на диетах или питаются воздухом.

— Наша семья (муж Марины, Юрий Ковалев, тоже занимается балетом. — Прим. TUT.BY) старается придерживаться принципов здорового питания. Всегда говорю: как мы тело наполняем, так оно нас и отблагодарит. Когда я месяц питаюсь здоровой едой, сразу чувствую другой уровень энергии, прилив сил.

В холодильнике у меня всегда есть молочка от «Савушкин продукт». Без их творога не представляю свой день. Часто готовлю из него запеканки, сырники.

На полке постоянно есть простокваша — полезный продукт. Люблю сметану, не диетическую, с низким процентом жирности, а нормальную, густую. Я не понимаю диетических вещей, не нравится мне их вкус.

Также всегда есть мясо. Салат, зелень. Правда, в холодное время года невнятной зелени предпочитаем обычную квашеную капусту.

Марина говорит, что также очень важно, чтобы в доме всегда была хорошая питьевая вода.

На завтрак у балерины — овсяная каша или что-то из творожных продуктов, и качественный чай. На обед — мясо с гарниром из овощей, или с квашеной капустой. Вечером — рыба или сырники.





В качестве перекуса берет с собой какой-то один фрукт, конфету или кусочек зефира, если это первая половина дня — грецкие орехи или сухофрукты.

На гастроли Марина ездит вместе с маленькой дочкой и там тоже ест все, что нравится, как во время беременности и кормления:

— Обожаю Францию, где я жила несколько месяцев. Там настолько свежие, вкусные и качественные продукты, что просто глаза разбегаются! Пробую морепродукты, рыбу, свежайшую зелень, мясо, разные сорта сыра. Кстати, радует то, что и у нас появляются хорошие сыры, есть выбор. А вот лучше наших творожных продуктов я не видела нигде. Главное, чтобы это качество и натуральность сохранилась. В Европе часто просят привезти им в качестве сувенира что-то творожное. Мне кажется, Беларусь могла бы экспортировать эту продукцию, и она пользовалась бы спросом.

«Год не ела сладкого, и косметолог это сразу заметила по коже»

Марина признается, что она сладкоежка. И у нее всегда есть что-то сладкое: плитка хорошего шоколада, булочка или пирог. Но бывают у героини месяцы совсем уж здорового образа жизни. В такие периоды сладкое можно позволить себе только по субботам.

— Как-то у меня был год, когда я ничего не ела из сладостей, — признается собеседница. — Кожа стала намного лучше. Мой косметолог это сразу заметила и попросила рассказать, что это за диета такая. Но ее нет: балерины не сидят на диетах. Нам это не надо.

Марина говорит, что если у артистов предстоит что-то особенное и нужно быстро прийти в форму, то они могут себя в чем-то ограничить. Но она не знает ни одной балерины, которая всю жизнь мучила бы себя диетами.

Такой этап был у нее только в юности:

— Подростком я начала активно набирать вес. Я называю это периодом «пухления». Я могла три дня ничего не есть, пить только воду. Но это ни к чему хорошему не приводило. Ты резко худеешь, потом срываешься и начинаешь есть, как в последний раз в жизни. Это самое вредное, что есть. Хочется оградить своих учеников от такого.





«Вижу наших детей за километр: они очень отличаются от других»

Родителей детей, которых приводят в «Балетную школу Вежновец», Марина также просит позаботиться о здоровом питании:

— Сейчас среди детей очень много «пухлячков». И так обидно бывает: ребенок одаренный, а у него уже такой лишний вес. Страшно, если родители еще и психологически давят, внушают ребенку, что ему нужно постоянно худеть. Это остается в подсознании на всю жизнь.

Для меня главная задача — не зацикливать на этом. Родители должны мягко, корректно и постепенно перестраивать рацион. Придумывать, как подать банальные овощи или фрукты, чтобы ребенку хотелось есть их с удовольствием. Вижу, что у некоторых родителей это получалось, дети быстро менялись.





— Я вижу наших детей за километр: красота, которую они несут, видна сразу. У детей, которые занимаются балетом, уже мировоззрение другое, они воспитаны на красоте, по-другому ощущают себя в окружающем мире. У них безупречная осанка, хорошая фигура, манера держать себя, — считает прима.

Даже если они не станут знаменитыми балеринами, занятия в школе заложат свою базу.

Мой педагог научила нас ценить себя, чувствовать свою силу, заложила любовь к искусству. Это все я хочу передать своим ученикам.

Самое важное — научить детей трудиться. Если ребенок умеет трудиться, значит, он добивается успехов, по-другому не бывает.

Партнер проекта:

Линейка продуктов «Брест-Литовск» — особый вкус по старинным рецептам. Незыблемые традиции и старинная рецептура из мира прошлого позволяют в полной мере ощутить вкус истории и гарантируют изысканный вкус и высочайшее качество молочных продуктов.