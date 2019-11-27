«Конкурс красоты - это лотерея». «Одно утро» с участницей «Мисс мира - 2019» Анастасией Лавринчук

Источник материала: Tut.by

Третьекурсница Анастасия Лавринчук — участница престижного конкурса «Мисс мира — 2019» от Беларуси. Несколько дней назад, собрав платья, туфли и косметику в огромный чемодан, девушка улетела в Лондон бороться за корону и титул. Незадолго до отъезда журналисты проекта «Одно утро» заглянули в Национальную школу красоты, чтобы узнать, с каким настроением Анастасия готовится к состязанию красоты, а заодно заглянули в ее косметичку.

Утро Анастасии сегодня начинается ярко: в руках — сабля, на ней — костюм в духе французских мушкетеров из романов Александра Дюма. Это репетиция конкурса талантов — одного из важных этапов «Мисс мира», за который начисляется много баллов, в конечном итоге влияющих на выбор победительницы.





Постановкой танца занимается известный белорусский хореограф, преподаватель, один из основателей театра современной хореографии D.O.Z.SK.I и руководитель популярного проекта Zaleski Dance Design Show Дмитрий Залесский.

— Сегодня мы снимаем видео танца — его попросили сделать организаторы конкурса, — рассказывает Дмитрий. — Когда я впервые увидел Настю, то сразу сложилось ощущение современной, эмансипированной, сильной женщины. Танец со шпагой выглядит эффектно, но при этом танцовщица выглядит женственно и элегантно.

Костюм специально для Насти шила Наталья Ляховец, известная портниха, которая создает наряды многим белорусским звездам. По словам Дмитрия, костюм старались сделать не столько историческим, сколько в стиле фэшн.

Для студентки Института бизнеса занятия танцами — не в новинку. Раньше девушка занималась эстрадными танцами и хип-хопом. Ради конкурса пришлось вспомнить, все что она умела, и заодно научиться новому.

— Шпага дает приятное ощущение в руке, конечно! — улыбается Анастасия. — Но главное, чтобы жюри оценило задумку и реализацию. После успеха Маши Василевич в том году мне очень хочется выступить не менее достойно. Конечно, конкурс красоты — это лотерея, далеко не факт, что участница с лучшим номером, костюмами и ответами на вопросы получит призовое место. Часто на «Мисс мира» побеждают представительницы из Таиланда, Колумбии, Мексики и Индии, потому что в этих странах подготовка к конкурсам красоты возведена в нечеловеческий масштаб, а победительниц встречают со всеми почестями и уделяют много внимания, почти как спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх. Но это не значит, что надо опускать руки: мы вполне можем конкурировать с этими странами, что Маша Василевич и продемонстрировала, когда вошла в топ-5.





После видеосъемки девушка переодевается в повседневную одежду и отправляется на занятия по макияжу и английскому. На пары сегодня ей не надо: она получила разрешение на индивидуальный график в связи с подготовкой к конкурсу.

— Разные преподаватели по-разному относятся к моей активности. Получается, что я пропускаю зачеты из-за «Мисс мира», но, надеюсь, сразу же после возвращения все сдам и буду допущена к экзаменам. В худшем случае — придется уйти на год в академический отпуск, — рассказывает девушка, подъезжая к Национальной школе красоты.

— Сейчас я на третьем курсе, и окончание обучения близко, не хотелось бы терять год. Учусь хорошо, потому что я осознанно выбирала институт и экономическую специальность. В будущем мне бы хотелось открыть свой бизнес. Мои родители — предприниматели, и я хорошо знаю плюсы и минусы этого профессионального пути.

С одной стороны, бизнес — это большая ответственность не только за себя, но и за наемных сотрудников. У бизнесменов всегда много нагрузки: нужно заниматься бухгалтерией, искать клиентов, помогать подчиненным. С другой, есть большие плюсы: ты горишь делом, потому что оно твое, ты сам можешь выбирать график работы. К тому же бизнес — это творчество и самовыражение, а не просто следование чьим-то указаниям, здесь можно проявить себя, понять, на что ты способна. Не думаю, что институт способен сделать из студента хорошего бизнесмена, но те предметы, которые преподают: экономика, бухгалтерский учет, психология — хорошая база для нанизывания на нее знаний, полученных на курсах и тренингах более практичного склада.





Анастасия считает, что участие в конкурсе на ее профессиональном пути ей может помочь.

— Я не очень хорошо относилась к конкурсам красоты до того, как в первые поучаствовала в «Мисс Беларусь». Вообще, я училась в двух модельных школах и хотела развиваться в моделинге. Но моя внешность — не формат для подиума. Я терпела поражения на кастингах, потому что в модной индустрии сейчас востребован другой типаж: девочки с неяркими бровями, со светлыми ресницами, которых легко «раскрасить» под любой образ. Со мной так сделать нельзя, потому что мой типаж — очень яркий, а вот для конкурсов красоты — отлично подходит. Только пройдя отбор на «Мисс Беларусь», я поняла, какую огромную работу проделывают конкурсантки: учат язык, развиваются как модели, учатся публично выступать — это не так просто, как кажется.





— Все говорят, что конкурс «Мисс мира» — особенный. Организаторы ищут не столько красавицу, сколько посланницу добра. Человека, который мог бы доносить ценности благотворительности «Мисс мира» до широкой аудитории.

На первом кастинге «Мисс Беларусь» меня спросили: «Как вы, Анастасия, собираетесь использовать свое влияние в случае победы?». Я сказала, что обратила бы внимание на проблемы детей-сирот. В 2016 году моя семья удочерила девочку, и комиссия удивилась моему рассказу об этом: «Так здорово, какие молодцы, герои!». Но я не думаю, что в этом есть что-то героическое, просто у нас такая гражданская позиция: надо помогать тем, кому это нужно. Мой благотворительный проект очень личный, он связан с тем опытом, который переживает моя семья. Часто усыновителям нужна помощь, советы и общение, потому что пока ты не переживешь подобный опыт, то сложно говорить о нем в теории. Я сотрудничаю с организацией «Родные люди», которая как раз таки помогает таким семьям. На «Мисс мира» я буду представлять проект по этой теме.





На конкурсе не разрешается использовать помощь визажиста. Все макияжи девушки делают себе сами, поэтому в Национальной школе красоты уделяют много времени, чтобы обучить конкурсантку искусству макияжа.

— Когда я училась в школе, то любила рисовать, да и сейчас у меня есть мольберт — ждут своего часа краски и кисточки. Визаж мне напоминает рисование, и я могу час потратить на то, чтобы красиво оформить лицо. Начинаю свой утренний уход с очищения, использую средство от Estée Lauder. Не уверена, что оно подойдет всем. Когда им умываешься, то кожа буквально скрипит — такая чистая.

Дальше — патчи и крем. Корейского производства. Несколько лет назад начался настоящий бум интереса к корейской косметике, я слышала много позитивных отзывов от подруг и решила попробовать. С тех пор большая поклонница, особенно мне нравятся средства с муцином улитки. Крем для век тоже корейский, очень легкий, отлично подходящий для тонкой кожи вокруг глаз.

Еще в моей косметичке прочно обосновалось масло арганы. Идеальное увлажняющее средство, не закупоривающее поры. А если регулярно наносить его на брови и реснички, то можно быстро укрепить их и спровоцировать рост волос. Нужно просто втирать его аккуратно в кожу щеточкой.





Сейчас я не хожу к косметологу, только если надо сделать чистку лица. Сама такие процедуры не провожу: лучше обращаться к специалистам. Моя кожа — комбинированная, раньше в подростковом возрасте были высыпания. На конкурс возьму с собой «Зеркалин», на всякий случай, ведь он хорошо подсушивает кожу и помогает быстрее справиться с воспалениями.





— В моей косметичке есть маски, тканевые. Не очень люблю их, потому что сложно найти 10−15 минут, чтобы просто лежать и ждать, как сыворотка впитается в кожу. Но все-таки иногда приходится искать это время. Недавно увидела картофельные маски, корейские, и поняла, что как настоящая белоруска просто обязана их купить (улыбается). Еще пользуюсь патчами, на упаковке написано, что они с золотом. Не знаю, насколько это правдиво, но эффект от их использования определенно есть.

Белорусские маски я тоже покупаю, но сегодня их с собой нет, закончились. Они ничем не хуже корейских. Вообще, я и моя семья часто покупаем белорусскую косметику в качестве подарков для заграничных друзей. На «Мисс мира» я тоже повезу тушь XXL от Luxvisage, она уже почти легендарная в среде визажистов, не только из-за соотношения цены и качества, но и благодаря своей устойчивости.





Далее — макияж. В Национальной школе красоты мне преподают визаж, хотя еще раньше я училась, как правильно его накладывать, на курсах.

Начинаю с основы-праймера под макияж, белорусского, параллельно наношу основу под тени от Urban Decay. Это очень популярный у визажистов бренд, который я для себя открыла. Жду, чтобы средства подсохли, а потом наношу базу. У меня два средства от Estée Lauder — для торжественных случаев, тяжелые, сглаживающее неровности.





А еще два тюбика от Lumene — более легкик, для ежедневного использования. Наношу основу кисточками, хотя профессионалы советуют использовать спонжики. Мою кисточки раз в неделю обычным детским мылом. Оно отлично очищает кисти и убивает бактерии.





Консилер — тоже от Estée Lauder. Наносить его надо кисточками, а не пальчиком (знаю, некоторые девушки так делают). Но из-за этого он плохо растирается и некрасиво ложится на кожу. В первую очередь уделяю внимание проблемным участкам и синякам под глазами. Остатками консилера на кисти прохожусь по Т-зоне.





Много внимания уделяю бровям: рисую кисточкой и обычными тенями. Знаю, что некоторые девушки покупают специальные тени для бровей, но судя по моему опыту, это одно и то же. Просто создатели палеток стараются подобрать наиболее подходящие оттенки для бровей.





Тени — Urban Decay. Нашла палетку Naked 3 в магазине duty free, она идеально подходит для моего любимого макияжа глаз smoky eyes. Я уделяю довольно пристальное внимание растушевке: могу минут семь потратить только на глаза. Вторая палетка, из любимых, — Too Faced. Ее часто советуют визажисты, потому что в ней собраны самые базовые цвета. Еще недавняя покупка — палетка Nars. Компактная, приятные цвета: розовый, золотой, коричневый — любимые оттенки. А вот стрелки никогда не рисую, потому что сразу же в моей внешности появляется что-то азиатское. Не знаю, откуда это… Даже сделала генетический тест, чтобы понять, какие у меня корни. Окружающие часто спрашивали: «А у тебя откуда предки?». Пришли результаты — оказалось, что я на 98 процентов жительница Восточной Европы. Только один процент французских генов и по половине процента голландской и греческой.

Для того чтобы тени лучше держались, всегда наношу подложку, особенно если пользуюсь жидкими тенями. У меня четыре продукта: два от Luxvisage, один от NYX и обычный жидкий блеск от METALLIC VELVET от Relouis. Он невероятно стойкий, приятный по фактуре и мягко тушуется. Лучше многих профессиональных средств.





Тушь — от Сlinique, пользуюсь двумя: одна стойкая, а вторая смывается теплой водой — очень удобно, если вдруг закончился демакияж.

Ну и завершает мой макияж помада или блески. К конкурсу я купила много карандашей, белорусских и не только. Пробую разные варианты нанесения средств. Нравятся наши блестки от Pin Up от Luxvisage. Карандашики — от Relouis и NYX.





Еще один лайфхак — пигмент от Inglot. Он легко превращает дневной макияж в вечерний за счет буквально нескольких движений: нужно нанести его в уголки глаз, и немного на подвижное веко. Незаменимый помощник, если вдруг вы оказались в ситуации, когда надо быстро привести себя в праздничный вид.





— Думаю, что у каждого человека бывают моменты, когда он не уверен в своей внешности. Я всегда с радостью принимала комплименты по ее поводу, но никогда не чувствовала себя сверхуверенно, бывало что даже чувствовала себя некомфортно.

Для меня красота, конечно, важна, но еще больше важна гармония между тем, как человек выглядит и как он себя ведет. Какой бы ты ни была красавицей, но если ты неуверен в себе, зажат, не можешь общаться с людьми или груб, то это не поможет к себе расположить людей.





— К поездке в Лондон, где в этом году пройдет «Мисс мира», я отношусь спокойно. Мы с семьей довольно много путешествуем, и я уже была там. Лондон — европейский, современный, быстрый и живой. Центр однозначнно классный, а в спальных районах я не была, говорят, что они сильно отличаются от центра.

Чего я жду от конкурса? Пока я поставила себе цель — хорошо выступить и выложиться на все сто процентов, потому что я представляю страну и от меня зависит, как ее воспримут на международном уровне. А на личном… Конечно, хотела бы, чтобы конкурс дал толчок моей карьере, неважно, будет это бизнес или модельная сфера. Конкурс широко освещается в прессе, к нему большой интерес в социальных сетях, думаю, что хороший результат откроет много возможностей. Главное — понимать, как их использовать.