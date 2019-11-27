|
Власти выберут гостиницу в Минске, которую модернизируют арабы. Что это за история?
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время Мингорисполком проанализирует работу гостиниц в столице, чтобы потом решить, какую из них можно отдать под модернизацию арабским инвесторам. Об этом REALTY.TUT.BY рассказало несколько источников. Что это за история и какое продолжение она может получить — в материале.
На прошлой неделе в Беларусь
Присутствовавший на встрече первый вице-премьер Александр Турчин рассказал, что арабские инвесторы также готовы реконструировать одну из старых гостиниц в Минске.
— Они готовы очень оперативно взять какое-то старое здание гостиницы и быстренько его, в течение шести месяцев, модернизировать и построить там гостиницу современного уровня. Это тот проект, который буквально в течение полугода будет реализован, — сказал он в эфире
Как сообщают знакомые с итогами встречи источники, сейчас Мингорисполкому поставлена задача в течение около недели-двух проанализировать работу гостиниц по разным критериям, чтобы на основании этого анализа можно было подобрать подходящую для модернизации арабами. Но откуда вообще растут ноги?
Как оказалось, нескольким представителям инвесторов из ОАЭ не удалось во время визита заселиться в один отель из-за отсутствия свободных мест, поэтому пришлось выбрать разные. Они, как бизнесмены, оценили высокую загрузку и спрос на хорошие гостиницы в Минске, поэтому и предложили модернизировать одну из старых гостиниц в современный отель.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проанализировать работу гостиниц нужно уже в ближайшее время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)