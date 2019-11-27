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Вымогатель требовал денег от пенсионера и грозил сжечь квартиру
28.11.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В конце августа к пенсионеру подошел незнакомый мужчина. Он обвинил его в том, что тот вызвал сотрудников ГАИ. Нарушителю правил остановки и стоянки выписали штраф. Мужчина вымогал 130 рублей и грозил поджечь квартиру пожилого человека.
В милиции дело об административном правонарушении прекратили.
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Была проведена дополнительная проверка. Личность вымогателя установили. Им оказался менеджер одной из частных компаний. Он увидел пенсионера и предположил, что именно тот вызвал ГАИ.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся, после чего возместил потерпевшему ущерб.
В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности.
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