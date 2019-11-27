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Вымогатель требовал денег от пенсионера и грозил сжечь квартиру

28.11.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вымогатель требовал денег от пенсионера и грозил сжечь квартиру
pixabay.com

В конце августа к пенсионеру подошел незнакомый мужчина. Он обвинил его в том, что тот вызвал сотрудников ГАИ. Нарушителю правил остановки и стоянки выписали штраф. Мужчина вымогал 130 рублей и грозил поджечь квартиру пожилого человека.

В милиции дело об административном правонарушении прекратили.

По данным Генпрокуратуры, сотрудники УВД провели проверку поверхностно: не опросили свидетелей, не приняли мер к установлению хулигана.

Была проведена дополнительная проверка. Личность вымогателя установили. Им оказался менеджер одной из частных компаний. Он увидел пенсионера и предположил, что именно тот вызвал ГАИ.

Было возбуждено уголовное дело.  В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся, после чего возместил потерпевшему ущерб.

В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности. 

Вымогатель требовал денег от пенсионера и грозил сжечь квартиру
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